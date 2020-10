Анастасия Шульженко опубликовала фото с Тарзаном

View this post on Instagram

⠀⠀⠀⠀⠀⠀🖤🖤🖤 "Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему." Лев Толстой "Анна Каренина" _____________________________________ Как же это мило, когда люди не берут на себя ответственность за свои поступки, когда виноваты все вокруг: проститутки, клофелинщицы, вещества, злобные зелёные человечки (или это были сущности, я просто не заметила, тоже была под "веществами"🤔), ретроградный меркурий, ТВ, СМИ, Эрнст в конце концов, ах нет, не он, заговорщики против него! Да кто угодно, можно перечислять и дальше дурацкие оправдания и предположения, но это не ко мне, это к тому, кто на 200% м@@@к (буквы можете сами поставить, кому как нравится). "СМИ виноваты", а я им хочу сказать спасибо зато, что дали мне возможность защитить себя! Ибо с имеющимся административным ресурсом, люди со звездой во лбу могут творить, что угодно! А мне простой смертной (я причисляю себя к таким), что делать? Как защитить себя? Тихо и мирно смириться с тем, что хотят на меня повесить? Почему никто упорно не хочет слышать, что я всё предала огласке только после того, как объявили о несуществующей пропаже, у меня не было другого выбора, меня обвинили в том, чего я не совершала и могли дать срок!!! Одумайтесь!!! А что это за видео?))) Это что Хит Парад любовниц, которые разрушили семьи?) Ну тогда если исходить из этой логики, то там не хватает только одной фотографии!!! Наслаждайтесь!!! 😘 P. S: можете обвинять меня в цинизме, отсутствие души и ума, но мне плевать, я больше никогда, никогда не дам себя в обиду!!! 🧡🧡🧡Всем любви, мира и гармонии!!! 🧡🧡🧡 ________________________________________________ #ЕслиТыШипыПосеешьВиноградНеСоберёшь #tbt #СМИ #АнастасияШульженко #DontGrowUpItIsaTrap #ShulzhenkoAnastasiya