Анастасия Шульженко опубликовала фото с Тарзаном

По словам Шульженко, об отношениях с Тарзаном она рассказала только после того, как его супруга Наташа Королева обвинила ее в краже денег и драгоценностей из дома.

Шульженко поблагодарила журналистов, которые растиражировали историю с кражей и не дали людям с административным ресурсом и со звездой во лбу повесить на нее уголовно наказуемое преступление.

Почему никто упорно не хочет слышать, что я все предала огласке только после того, как объявили о несуществующей пропаже, у меня не было другого выбора, меня обвинили в том, чего я не совершала и могли дать срок! 1

– написала Шульженко в Instagram.

В качестве доказательства того, что ее отношения с Тарзаном – не выдумка и не пиар-ход, Шульженко опубликовала совместное фото с ним и предложила включить его в видеоряд под названием «Хит-парад любовниц, которые разрушили семьи».

Ранее в СМИ появилась информация, что из дома Королевой и Глушко пропали украшения на пять миллионов рублей. Сообщалось, что Королева заподозрила в краже драгоценностей женщин, которые приходили в гости к Глушко.