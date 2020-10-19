Предлагаем вашему вниманию историю, в которой, согласно версии следствия, двойное убийство совершил причудский рыбак, отомстивший так за свои испорченные сети.

Седьмого марта 2002 года в 10.10 в полицию Ида-Вирумаа поступило жуткое сообщение: на льду Чудского озера в районе пограничного кордона Каукси, на расстоянии около 4,3 километра от берега были найдены трупы двух рыбаков – 35-летнего Геннадия и 50-летнего Вячеслава. Оба были убиты выстрелами в затылок. Вероятно, эти контрольные выстрелы были сделаны уже после того, как обоим мужчинам прострелили животы, и они корчились на льду в судорогах.

Эксперты-криминалисты нашли на льду озера шесть отстрелянных гильз от пистолета Макарова и одну пулю. Мотосани «Буран», на которых мужчины передвигались по льду, убийцу (или убийц) не заинтересовали, поэтому версия о том, что мотивом для кровавой расправы послужила материальная выгода, выглядела сомнительной. Во всяком случае это не было основной причиной преступления.

Увы, время, которое прошло с момента убийства до того, как трупы были обнаружены, не способствовало оперативникам в поиске доказательств. Ни о каких следах, обнаруженных на месте преступления, речи и быть не могло, поскольку на поверхности озера лежал слой подтаявшего льда в несколько сантиметров. Поэтому можно было только гадать, с какой стороны появился убийца, куда направился потом и на чем он передвигался.

Пропавшие инструменты

Эксперты определили, что убийство совершено предположительно 6 марта. В то утро мужчины отправились на Чудское озеро, но к вечеру на берег так и не вернулись. Поначалу это была единственная достоверная информация, которой владела полиция.

Кровавая расправа на льду вынудила полицейских мобилизовать все силы. Убитые были не из местных, приехали недавно и снимали комнату в одном из здешних домов. Очевидно, совершенное убийство должно было выглядеть как «внутренние разборки рыбаков».

Допросили значительную часть местных, занимавшихся рыболовством. В ходе допросов стало понятно, что местные рыбаки были возмущены действиями убитых, их считали нарушителями неписаных правил – они разоряли сети конкурентов. Произошедшее на озере было не первым случаем нападения на залетных рыбаков: за несколько месяцев до убийства, в последний день 2001 года, кто-то в отместку украл их рыбацкие сети, а в январе 2002 года на белом микроавтобусе Геннадия прокололи покрышки.

Во время обыска временного жилища рыбаков, выяснилось, что исчезли принадлежавшие погибшим электрический ледобур и такая редкая по тем временам вещь, как навигатор Garmin. Вероятно, в день убийства потерпевшие взяли эти предметы с собой, и убийца присвоил их. Это было лишним подтверждением того, что убийца тоже рыбак.

Но кто именно? Над этим вопросом следователям пришлось поломать голову. Все рыбаки на допросах твердили о своей непричастности к произошедшему. Центральная криминальная полиция решила направить на экспертизу все имеющиеся в округе пистолеты Макарова. Оружейная экспертиза нескольких десятков пистолетов, принадлежавших членам дружины «Кайтселийт», подтвердила, что, по крайней мере, из этого оружия рыбаков не убивали.

Расследование зашло в тупик. Однако через несколько недель упорной работы наконец удалось найти первого свидетеля, согласившегося на условиях анонимности кое-что рассказать.

Место убийства на льду Чудского озера: два застреленных из пистолета Макарова заезжих рыбака навлекли на себя гнев старожилов, так как разоряли их сети. Но стало ли это причиной убийства, и кто был убийцей? ФОТО: Фото: из материалов дела

Загадочное огнестрельное оружие

Свидетель упомянул, что, насколько ему известно, у убитых имелось похожее на обрез огнестрельное оружие. Было ли оно у мужчин с собой в день трагедии, и что могло произойти с этим оружием? И существовало ли вообще? Это так и не удалось выяснить.

Анонимный свидетель также сообщил, что в местечке Раннапунгерья убитых терпеть не могли, и одному даже дали кличку – Очко. Убитые обвиняли других рыбаков в том, что те гоняют на мотосанях по льду озера, создавая впечатление, будто бы приближается инспектор рыбоохраны, и Очко со своим товарищем были вынуждены быстро прятать незаконно расставленные сети. Больше анонимный свидетель помочь следствию никак не мог.

Через два с половиной месяца после кровавой разборки сыщикам показалось, что они, наконец, вышли на след убийцы – местного безработного, который зарабатывал на жизнь только любительской рыбной ловлей. Полицейские получили информацию, будто бы кто-то из местных спрашивал именно у этого человека, почему он убил Очко и его друга.

Вновь по ложному следу

Это была очень тонкая ниточка, но все же лучше, чем ничего. 27 мая мужчине предъявили подозрение в совершении преступления, а уже днем позже стало ясно, что человек был невиновен.

Последующие месяцы ничего нового следствию не принесли. 11 сентября 2002 года прокурор приостановил расследование до выявления новых данных. Еще три года спустя, 18 июля 2005 года, уголовное дело было решено прекратить за неимением доказательств. Потраченные на проведение экспертизы оружия «Кайтселийта» 12 740 крон списали в государственные расходы. Казалось бы, история на этом завершилась.

Место убийства на льду Чудского озера: два застреленных из пистолета Макарова заезжих рыбака навлекли на себя гнев старожилов, так как разоряли их сети. Но стало ли это причиной убийства, и кто был убийцей? ФОТО: Фото: из материалов дела

Но через пять лет все вдруг изменилось в одночасье: полиции наконец-то удалось получить улику, которая могла вывести их на след убийцы. 21 июля 2010 года в полицию поступила информация, что один из местных рыбаков в Раннапунгерья пользуется тем самым навигатором Garmin, который восемь лет назад бесследно исчез. Пять дней спустя полицейские задержали этого рыбака как подозреваемого в убийстве.

У него изъяли навигационный прибор, внешне точно соответствовавший описанию пропавшего. Казалось, что цель близка. Однако брат убитого Геннадия отыскал упаковку от пропавшего навигатора, на которой был номер серии, и он не совпадал с номером изъятого навигатора. И на этот раз эйфорию вновь сменило ощущение безнадежности.

Двойное убийство на льду Чудского озера так и осталось нераскрытым.