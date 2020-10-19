А вы знаете, какой город является столицей Швейцарии?

В подавляющем большинстве случаев отвечающие называют Берн, Женеву или Цюрих. Однако ни одна из этих версий не является верной, поскольку столичный вопрос Конфедерации куда сложнее, чем кажется, пишет Inturist.name.

Распространенное заблуждение

Печально, но факт: 9 из 10 источников в интернете дают на вопрос о столице Швейцарии ошибочный ответ. Особенно часто указываются Берн и Женева. Порой – также и Цюрих.

Заблуждающихся винить крайне сложно, ведь даже, например, Yandex или Википедия ошибаются в отношении главного города Конфедерации. Иными словами, ни один из указанных ответов не является верным. Тогда какой же город, если не один из перечисленных?

Верная постановка вопроса

Ошибочный ответ получается потому, что подавляющее большинство русскоязычных ресурсов, смутно представляющих швейцарские реалии, изначально задается неверным вопросом. Вместо того, чтобы спрашивать, какой город выполняет столичные функции, нужно определиться, а есть ли у Швейцарии столица вообще.

Нелепое замечание – могли бы Вы подумать. Тем не менее, мы – жители Конфедерации – к данному вопросу относимся крайне щепетильно. И для этого есть причины…

«Переходящая столица Швейцарии»

Чтобы ответить на вопрос, есть ли столица Швейцарии, давайте сначала обратимся к истории. До 1798 года функцию центра власти выполняло так называемое «присутственное место Швейцарии» (своеобразная фактическая столица, то есть резиденция правительства и парламента). Данное место ежегодно менялось: органы власти заседали то в Цюрихе, то в Люцерне, то в менее известных Бадене (нынешний кантон Аргау) или Фрауенфельде (кантон Тургау).

Недолгий возврат к присутственным местам

С 1798 по 1803 годы – то есть во времена Гельветической республики (марионеточного государства, созданного Наполеоном на территории Швейцарии) – страна знала поочередно три столицы: Арау, Люцерн и Берн. После изгнания Наполеона старая Швейцария была воссоздана вновь, а привнесённые французами порядки (в том числе касательно вопроса о столице) были отменены. Позже, уже при основании нового швейцарского федеративного государства, возник спор о том, должна ли Швейцария иметь столицу, и – если да – то в каком городе.

С 1803 года Швейцария вновь возвращается к присутственным местам, которые сперва менялись каждый год, несколько позже – раз в два года. По понятным причинам смена места заседаний была неудобной и довольно затратной для бюджета. В данной связи, постепенно укреплялась идея о закреплении функции швейцарской столицы только за одним городом.

1848 – переломный год

В ноябре 1848 года парламент принял решение отменить принцип переходящей столицы. Неразрешенной оставалась проблема, какой город или какой населенный пункт должен взять на себя столичные функции.