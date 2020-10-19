А вы знаете, какой город является столицей Швейцарии?

В каком городе находится столица Швейцарии? Такой, на первый взгляд, простой вопрос могут задать кандидату на получение паспорта Швейцарии в рамках теста на гражданство.
В подавляющем большинстве случаев отвечающие называют Берн, Женеву или Цюрих. Однако ни одна из этих версий не является верной, поскольку столичный вопрос Конфедерации куда сложнее, чем кажется, пишет Inturist.name.
Распространенное заблуждение
Печально, но факт: 9 из 10 источников в интернете дают на вопрос о столице Швейцарии ошибочный ответ. Особенно часто указываются Берн и Женева. Порой – также и Цюрих.
Заблуждающихся винить крайне сложно, ведь даже, например, Yandex или Википедия ошибаются в отношении главного города Конфедерации. Иными словами, ни один из указанных ответов не является верным. Тогда какой же город, если не один из перечисленных?
Верная постановка вопроса
Ошибочный ответ получается потому, что подавляющее большинство русскоязычных ресурсов, смутно представляющих швейцарские реалии, изначально задается неверным вопросом. Вместо того, чтобы спрашивать, какой город выполняет столичные функции, нужно определиться, а есть ли у Швейцарии столица вообще.
Нелепое замечание – могли бы Вы подумать. Тем не менее, мы – жители Конфедерации – к данному вопросу относимся крайне щепетильно. И для этого есть причины…
«Переходящая столица Швейцарии»
Чтобы ответить на вопрос, есть ли столица Швейцарии, давайте сначала обратимся к истории. До 1798 года функцию центра власти выполняло так называемое «присутственное место Швейцарии» (своеобразная фактическая столица, то есть резиденция правительства и парламента). Данное место ежегодно менялось: органы власти заседали то в Цюрихе, то в Люцерне, то в менее известных Бадене (нынешний кантон Аргау) или Фрауенфельде (кантон Тургау).
Недолгий возврат к присутственным местам
С 1798 по 1803 годы – то есть во времена Гельветической республики (марионеточного государства, созданного Наполеоном на территории Швейцарии) – страна знала поочередно три столицы: Арау, Люцерн и Берн. После изгнания Наполеона старая Швейцария была воссоздана вновь, а привнесённые французами порядки (в том числе касательно вопроса о столице) были отменены. Позже, уже при основании нового швейцарского федеративного государства, возник спор о том, должна ли Швейцария иметь столицу, и – если да – то в каком городе.
С 1803 года Швейцария вновь возвращается к присутственным местам, которые сперва менялись каждый год, несколько позже – раз в два года. По понятным причинам смена места заседаний была неудобной и довольно затратной для бюджета. В данной связи, постепенно укреплялась идея о закреплении функции швейцарской столицы только за одним городом.
1848 – переломный год
В ноябре 1848 года парламент принял решение отменить принцип переходящей столицы. Неразрешенной оставалась проблема, какой город или какой населенный пункт должен взять на себя столичные функции.
Кроме того, горячо обсуждался вопрос о том, может ли столица кантона одновременно быть столицей государства. Рассматривалась даже возможность основания нового города, призванного служить резиденцией правительства и парламента (так называемая «запланированная столица», такая, как, например, Вашингтон в Соединенных Штатах).
Три кандидата
Последняя идея не получила поддержки, и на выборах 28 ноября 1848 года остались три уже существующих кандидата: Цюрих, Берн и Люцерн. Все три города имели как свои преимущества, так и недостатки. Другие населённые пункты явно не могли состязаться с тремя тяжеловесами.
Преимущества и недостатки кандидатов
Крайне важно ещё понимать и то, как швейцарцы относились к вопросу о главном городе страны именно в то время. На тот момент кантоны обладали широчайшим объёмом компетенции.
На данном фоне, сам переход от конфедеративной к федеративной модели государственного устройства поддерживался далеко не всеми силами. А то, чтобы наречь какой-либо населённый пункт столицей, могло переполнить чашу терпения децентралистов, которым и так пришлось примириться со многим. Для иллюстрации: с 1848 года можно говорить о появлении центральной армии Швейцарии; до этого периода кантоны (за исключением времени существования Гельветической республики) обладали собственным войском.
- Берн
Преимущества:
Как столица Швейцарии Берн располагался бы удобно в самом центре страны и в достаточной близости к франкоязычным кантонам.
Недостатки:
Берну еще только предстояло обустроить здания для парламента и правительства, что требовало серьезных инвестиций.
- Цюрих
Преимущества:
Как возможная столица Швейцарии Цюрих уже располагал достаточной инфраструктурой для принятия на себя столичных функций.
Недостатки:
Уже в то время Цюрих был сильным центром; усиление Цюриха шло бы вразрез с федеративным характером Швейцарии и могло бы вызвать активное сопротивление в других кантонах.
- Люцерн
Преимущества:
Как столица Швейцарии Люцерн также бы подошел из-за своего центрального расположения. Близость к кантонам-основателям Конфедерации (Швиц, Ури, Нидвальден и Обвальден) укрепила бы в них поддержку по отношению к новому государству.
Недостатки:
Люцерн – католический кантон, который не поддержали бы регионы, затронутые реформацией (это, прежде всего, такие центры как Берн и Цюрих).
Компромисс по-швейцарски
Поскольку новую конституцию принимать было надо, швейцарцы, чтобы процесс одобрения основного закона страны не споткнулся бы о столичный вопро», решили пойти на компромисс друг другу и термин «столица Швейцарии» в тексте проекта конституции вовсе не употреблять.
Вместо этого, вопрос выбора города на роль (фактической) столицы в Конституции Конфедерации 1848 года был делегирован законодательным органам: в статье 108 было зафиксировано, что выбор местонахождения федеральных органов, то есть Федерального совета, Федерального собрания и органов управления, находится в компетенции законодательных органов.