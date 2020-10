В Эстонии обнаружен настоящий Барби-дом: кто-то сможет осуществить свою детскую мечту

Кухня открытого плана в гостиной на первом этаже наверняка привлечет внимание каждого зрителя. Не каждый день видишь пастельно-розовую кухню! Однако нестандартная цветовая гамма кажется современной и мягкой. Несомненно, готовить на ярко оформленной кухне одно удовольствие. Во время работы на такой кухне, наверняка, на языке так и будут крутиться слова известной песни о мире Барби: «I'm a Barbie girl, in the Barbie world, Life in plastic, it's fantastic!».