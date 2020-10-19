Вечный развод: Пелагея и Телегин не могут поделить имущество из-за коронавируса

Процесс по разводу между певицей Пелагеей и хоккеистом сборной России и московского ЦСКА в очередной раз был отложен московским судом. На этот раз из-за случаев заболевания коронавирусом у представителей обеих сторон.

Мы заявляли ходатайство о переносе в связи с выявлением коронавирусной инфекции. Есть подозрения, что заразились все вместе как раз на предыдущем заседании,

— отметила один из адвокатов спортсмена Ирина Петрова.

Если ничего не изменится, то перенесенное заседание должно состояться 13 ноября. Слушание по делу о разводе неоднократно переносили по разным причинам: например, из-за сообщения о минировании храма Фемиды или из-за отсутствия необходимых подтверждающих документов, которые должны предоставить в банках.