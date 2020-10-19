Вечный развод: Пелагея и Телегин не могут поделить имущество из-за коронавируса

Процесс по разводу между певицей Пелагеей и хоккеистом сборной России и московского ЦСКА в очередной раз был отложен московским судом. На этот раз из-за случаев заболевания коронавирусом у представителей обеих сторон.
— отметила один из адвокатов спортсмена Ирина Петрова.
Если ничего не изменится, то перенесенное заседание должно состояться 13 ноября. Слушание по делу о разводе неоднократно переносили по разным причинам: например, из-за сообщения о минировании храма Фемиды или из-за отсутствия необходимых подтверждающих документов, которые должны предоставить в банках.
Пелагея решила официально расторгнуть брак с Телегиным еще в 2019 году. Певица подала документы на расторжение брака 26 мая, спустя пять месяцев после публичного объявления о расставании звездной пары.