У подруги Димы Билана лопнула искусственная грудь

Модель и телеведущая Fashion TV Ольга Рудыка, которая снималась в клипе Димы Билана на песню «Малыш», рассказала об экстренной операции по удалению грудных имплантов. Один из них разорвался прямо в теле девушки. Вскоре после этого она была экстренно госпитализирована. Вспоминая, как решилась на операцию, модель жалеет, что когда-то захотела искусственно увеличить грудь.

ФОТО: Пятый канал

Все началось с легкой боли в области груди, которой Ольга не придала особого значения. Внешне все выглядело привычно, не было ни отека, ни уплотнений. Только на плановом УЗИ были обнаружены пятна в грудной клетке.

Я очень испугалась. Мало ли, что там может быть. И, разумеется, в экстренном порядке обратилась к врачам. Оказалось, что у меня разрыв импланта! 1

– рассказала Ольга.

Извлечение имплантов прошло гладко, модель чувствует себя хорошо и радуется благополучному исходу. Рудыка призналась, что жалеет о решении увеличить бюст в 2013 году. Она уверяет, что вся ее красота натуральная, только грудь хотелось иметь побольше.

«Грех жаловаться. И глаза, и нос, и ноги красивые. Грудь тоже была отличная, полный второй размер. Но, как говорится, нет предела совершенству. Хотелось сделать чуть больше. Поэтому сделала. Теперь вот жалею. Столько стресса из-за нее перенесла. И главное, зачем?» – сетует она.