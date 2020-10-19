У подруги Димы Билана лопнула искусственная грудь

Ольга Рудыка рассказала про разорвавшийся прямо в теле имплант. Модели потребовалась экстренная операция, пишет Пятый канал.
Модель и телеведущая Fashion TV Ольга Рудыка, которая снималась в клипе Димы Билана на песню «Малыш», рассказала об экстренной операции по удалению грудных имплантов. Один из них разорвался прямо в теле девушки. Вскоре после этого она была экстренно госпитализирована. Вспоминая, как решилась на операцию, модель жалеет, что когда-то захотела искусственно увеличить грудь.
Все началось с легкой боли в области груди, которой Ольга не придала особого значения. Внешне все выглядело привычно, не было ни отека, ни уплотнений. Только на плановом УЗИ были обнаружены пятна в грудной клетке.
Я очень испугалась. Мало ли, что там может быть. И, разумеется, в экстренном порядке обратилась к врачам. Оказалось, что у меня разрыв импланта!
– рассказала Ольга.
Извлечение имплантов прошло гладко, модель чувствует себя хорошо и радуется благополучному исходу. Рудыка призналась, что жалеет о решении увеличить бюст в 2013 году. Она уверяет, что вся ее красота натуральная, только грудь хотелось иметь побольше.
«Грех жаловаться. И глаза, и нос, и ноги красивые. Грудь тоже была отличная, полный второй размер. Но, как говорится, нет предела совершенству. Хотелось сделать чуть больше. Поэтому сделала. Теперь вот жалею. Столько стресса из-за нее перенесла. И главное, зачем?» – сетует она.
Ольга посоветовала всем сомневающимся не кроить свое тело без острой необходимости – слишком много рисков.