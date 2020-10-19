Что смотреть на русском Netflix: ТОП-7 фильмов и сериалов

С 15 октября Netflix запустил русскоязычную версию. Пока что на великий и могучий переведена лишь малая часть всей медиатеки сервиса. Но среди выложенных фильмов и сериалов уже есть подходящие для просмотра ленты. 5-tv.ru подобрал семерку разножанровых фильмов и сериалов, которые стоит увидеть как можно скорее.

«Эпидемия»

Сериал рассказывает о начавшейся в России эпидемии гриппа. В какой-то момент болезнь оказывается смертоноснее сезонного ОРВИ. Недуг подкашивает тысячи людей. Транспорт и экономика страны парализованы. Вскоре оказывается, что главный враг россиян вовсе не болезнь, а другие люди. Мужчины, женщины и дети вынуждены бороться за выживание в хаосе.

Кадр из сериала «Эпидемия», реж. Павел Костомаров.

Сериал «Эпидемия» вышел в конце 2019 года и сразу попал во внимание киноманов. Экранизация романа «Вонгозеро» Яны Вагнер качественно отличается от большинства российских проектов. Сериал успел оценить король ужаса Стивен Кинг. На своей странице в Instagram писатель сравнил «Эпидемию» с зимним вестерном.

«Энола Холмс»

Фильм «Энола Холмс» рассказывает о младшей сестре Шерлока Холмса, которого здесь играет Генри Кавилл. Роль главной героини досталась звезде сериала «Очень странные дела» Милли Бобби Браун. По сюжету Энола приезжает в Лондон, чтобы отыскать пропавшую мать. Помимо этого она помогает беглому лорду и хочет перехитрить старшего брата.

Кадр из фильма «Энола Холмс», реж. Гарри Брэдбир, Великобритания

С выходом картины связан громкий скандал. По заявлению наследников Артур Конан-Дойла, при создании фильма были использованы материалы, которые еще не стали общественным достоянием. Зрители в свою очередь раскритиковали неумелое обращение авторов ленты с феминистической повесткой. Ее, по мнению киноманов, в картине было слишком много.

«Маленькая мисс Сумо»

Документальная короткометражка рассказывает о японской девочке Хиери, которая бросает вызов японским спортивным традициям. Она мечтает профессионально заниматься сумо, однако его устав принимает исключительно мужчин.

Кадр из фильма «Маленькая мисс Сумо», реж. Мэтт Кей, Великобритания

Героине придется пройти через серьезные препятствия, ведь она замахнулась не просто на спортивный устав, но на обычаи своего народа. Для японцев сумо — национальный вид спорта и повод для гордости.

«#Живой»

На волне успеха фильма «Поезд в Пусан» массовый зритель все чаще интересует азиатским кинематографом. Корейцы решили далеко не ходить и сняли еще одну картину о нашествии оживших мертвецов.

Кадр из фильма «#Живой», реж. Чо Иль-хен, Южная Корея.

Лента «Живой» рассказывает о подростке, заставшем зомби-апокалипсис, находясь у себя в квартире. С внешним миром его связывает интернет. У героя заканчиваются припасы, а о семье так ничего не слышно. Во дворе дома гуляют монстры. Юноша понимает, что единственный выход к спасению — поиск выживших в сети.

«Ночь на земле»