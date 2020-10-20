«Пудра-Шоу» возвращается в эфир «Народного Радио» – уже в эту субботу!

Женщины… загадка, которую не осилить мужчине, но к разгадке можно приблизиться. Каждую субботу с 10 до 12 вместе с «Пудра-Шоу» сможете приблизиться к разгадке. Речь пойдет обо всем, что волнует прекрасную половину человечества: диеты, карьера, отношения, модные тенденции, голливудские разводы, дети и многое другое... «Пудра-Шоу» уверяет, что и мужчинам скучно не будет.

В «Пудра-Шоу» обязательно будет приходить гости. Они должны будут примерить на себя различные ситуации, рассказать о своих взглядах на отношения, поделиться своими музыкальными предпочтениями.

Встречайте субботнее утро в компании ярких ведущих!

"Пудра-Шоу": Анна Мажаева, Елена Аблаева, Александра Гаген. ФОТО: Leila Arefjev

Ведущие шоу – успешные, очаровательные, харизматичные женщины с чувством юмора: радиоведущая Анна Мажаева, известный блогер Елена Аблаева и консультант по питанию и телеведущая Александра Гаген.

Голос Анны Мажаевой звучит на радиоволнах с 1997 года. В 2009 году она присоединилась к команде «Народного Радио», и уже два года Анна – редактор новостей и соведущая «Народного Утра». Именно она каждое буднее утро сообщает слушателям «Народного» самые важные и актуальные новости Эстонии и мира, и вместе с Алексеем Исаченко и Борисом Горским образует огненное трио, помогающее разбудить всю страну. Анна всегда знает, где можно найти что-то модное и полезное по хорошей цене, своим инсайдом она поделится и со слушателями «Пудра-Шоу».

Александра Гаген сегодня – известный терапевт по питанию, приглашенный спикер различных радио- и телепрограмм, а в прошлом – капитан криминальной полиции с кристально чистой репутацией. Александра – противница диет, пропагандирует разумный подход к питанию и знает о продуктах даже то, о чем они сами не догадываются. Фанатичная поклонница вкусной еды, качественной музыки и хорошей литературы, не может прожить без высоких каблуков, горького шоколада и интересных собеседников.

Елена Аблаева – современная женщина с отличным чувством юмора и высшим экономическим образованием. Елена известна как блогер, который верит, что каждый день может делать своих подписчиков чуть счастливее. Ее смех очень заразителен, как и позитивный жизненный настрой и способность найти радостные нотки даже в самых сложных ситуациях. Ей нравится следовать моде. Елена воспитывает сына и двух такс, которые научили ее терпению. Предпочитает теплые моря, но бесконечно любит Балтийское небо и эстонский ржаной хлеб.

Слушайте «Пудра-Шоу» каждую субботу с 10 до 12:00 на «Народном радио»: в Таллинне и Нарве на 100 FM, в Кохтла-Ярве и Йыхви на 96,3 FM!