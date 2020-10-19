Латвийский музыкант посвятил клип эстонскому композитору Арво Пярту

«Арво Пярт является одним из самых популярных композиторов в мире, а «Fratres» - одна из лучших его работ. Период пандемии и всё происходящее сейчас изменили наши жизни, поэтому меня особенно интересуют темы в музыке Пярта. Противопоставляя бурные эмоциональные мотивы и успокаивающую тишину, он изображает момент, в котором мы боремся с вечностью», - рассказывает Троцюк о новой работе.