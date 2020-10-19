Латвийский музыкант посвятил клип эстонскому композитору Арво Пярту

Музыкант группы Dagamba, виолончелист Антон Троцюк совместно с пианисткой Эвией Аузиней представил видеоклип на сочинение «Fratres», сообщает портал balticevents.info. Съемки проходили в рижской церкви Святого Петра. Троцюк посвятил работу эстонскому композитору Арво Пярту в его 85-й день рождения, а также призвал людей обрести душевный покой.
«Арво Пярт является одним из самых популярных композиторов в мире, а «Fratres» - одна из лучших его работ. Период пандемии и всё происходящее сейчас изменили наши жизни, поэтому меня особенно интересуют темы в музыке Пярта. Противопоставляя бурные эмоциональные мотивы и успокаивающую тишину, он изображает момент, в котором мы боремся с вечностью», - рассказывает Троцюк о новой работе.
Рижская церковь Святого Петра стала местом съемок. С самого начала она пострадала от разрухи и бесчисленных войн, пожаров и ударов молний, но его благородная и несокрушимая башня возвышается над всей Старой Ригой.
Антон Троцюк начал свою сольную карьеру и в следующем году представит свой первый альбом.