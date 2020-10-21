Жительница Таллинна, чья дочь больна анорексией, рассказала, через какие круги ада пришлось пройти ей и ребенку

Я хочу сказать всем, как важно предотвратить анорексию на начальной стадии. Если вы заметили, что ваш ребенок сбросил 10 кило за два месяца, бейте тревогу. Не спрашивайте: почему ты не ешь? Ответ будет один: потому что я толстая. Ищите специалиста.

Стефани Хярма ФОТО: личный архив

- Через что тебе пришлось пройти за это время?

- Честно сказать? Стефи уговорила папу, чтобы он попросил меня приходить с работы попозже. Я-то проверяю еду, заставляю ее есть, словом, контролирую, а муж не проверяет. Она ему может соврать. Муж говорит мне: может, ты поешь в другом месте, чтобы дочери было комфортнее? Мне пришлось съехать из дома - не потому, что мне там было некомфортно, а просто чтобы дочка не уходила, когда я там. Она выжила меня из дома. Но это нормально для анорексиков: они боятся, ищут любые пути, чтобы не есть, манипулируют близкими. На это нельзя поддаваться. В тот момент я решила, что так будет удобней, я хотя бы помогу ребенку остаться дома. Но закончился этот эксперимент ужасно. Папа ей доверял, а она продолжала врать.

Это страшно, когда ты видишь своего ребенка с таким весом, у него сердечная недостаточность, его кормят принудительно, его органы начинают отказывать, как было у Стефи.

Дочь в первый раз согласилась лечь в больницу добровольно. Мы договорились так, если она не прибавляет в неделю по 500 граммов, то идет лечиться. Она похудела на 800 граммов и попала в отделение Мустамяэской детской больницы, где лечат детей с пищевыми расстройствами.

При росте 172 см моя дочь весила 30 килограммов 2

- Лечение не помогло?

- Три раза она лежала в больнице в Таллинне, но результатов это не принесло. В первый раз тебя кладут на три недели, а дальнейшие лечение более длительное, и оно может быть принудительным. Идет интенсивная терапия - все больные едят вместе, потому что человек с пищевым расстройством не имеет права есть один, так как все равно попытается спрятать какой-нибудь кусочек. Кого-то эта больница пугает, но большинство подростков всё, что там наели, быстро сбрасывают дома. И, конечно, они начинают активно двигаться, чтобы сжечь калории. Это часть болезни, и ее надо принять.