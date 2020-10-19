Звезда фильмов про Остина Пауэрса Элизабет Херли приехала в Ригу и тут же обнажилась

Британская актриса Элизабет Херли прибыла в Ригу, где будет участвовать в съемках фильма The Piper.

В своем Instagram-аккаунте она выложила две фотографии, на которых видно, как она сидит на подоконнике в гостинице, в центре Риги. За окном видно здание Латвийской национальной оперы и балета. Херли сделала два снимка, запрыгнув на подоконник в свитере, при этом обножив ноги.

«Уселась у окна, все еще в славной Риге. Вторая неделя съемок моего нового фильма the Piper #холоднаяпогодаблизко #люблюлатвию»,

– сказано в сообщении.

Элизабет Херли, 55-летняя актриса, модель, продюсер и дизайнер. Больше всего она известная ролью в серии фильмов «Остин Пауэрс».