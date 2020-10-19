Вт, 20.10.2020
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Звезда фильмов про Остина Пауэрса Элизабет Херли приехала в Ригу и тут же обнажилась

Элизабет Херли

ФОТО: MPI99/Capital Pictures/Scanpix

Британская актриса Элизабет Херли (55) сейчас ближе к Эстонии, чем обычно. А именно, вторую неделю подряд Херли снимает свой новый фильм в Латвии. В воскресенье актриса поделился горячим кадром - сев на подоконник гостиницы в Риге.

Британская актриса Элизабет Херли прибыла в Ригу, где будет участвовать в съемках фильма The Piper.

В своем Instagram-аккаунте она выложила две фотографии, на которых видно, как она сидит на подоконнике в гостинице, в центре Риги. За окном видно здание Латвийской национальной оперы и балета. Херли сделала два снимка, запрыгнув на подоконник в свитере, при этом обножив ноги.  

«Уселась у окна, все еще в славной Риге. Вторая неделя съемок моего нового фильма the Piper #холоднаяпогодаблизко #люблюлатвию»,

– сказано в сообщении.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Элизабет Херли, 55-летняя актриса, модель, продюсер и дизайнер. Больше всего она известная ролью в серии фильмов «Остин Пауэрс».

Хотя Херли объявила в своем посте в Instagram, что ее новый фильм называется The Piper («Волынщик»), база данных IMDb не включает актрису в проект с таким же названием. 

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