Рэпер 50 Cent станет продюсером трех фильмов ужасов

Принадлежащая рэперу компания G-Unit Film & Television заключила контракт с Arts District Entertainment и студией 3BlackDot для реализации проектов.

По словам Рота, их с музыкантом команда станет создавать кино, которое боятся делать другие. Кроме того, 50 Cent займется производством продукции, сопровождающей картины, пишет «Москва 24».

«Не могу дождаться момента, когда мы сможем показать миру, то, что у нас получится», — приводит слова рэпера REGNUM.