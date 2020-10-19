Смотрите, с каким размахом Дмитрий Песков отметил свой день рождения!

На празднование дня рождения семейная пара пригласила многочисленных звезд шоу-бизнеса. В этот вечер на сцене выступали Стас Михайлов, Николай Басков, Александр Шоуа, Анита Цой, Любовь Успенская и даже дочь Татьяны Навки — Саша Жулина. Девушка, которая пытается строить карьеру певицы, порадовала отчима своим вокалом.

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Под романтичную песню Эмина Агаларова «Я лучше всех живу» виновник торжества и его супруга закружились в медленном танце. В этот вечер Татьяна выбрала ярко-фиолетовое летящее шелковое платье, выгодно подчеркивающее фигуру. На ударных, кстати, Эмину помогал сам Григорий Лепс, который удостоился отдельных аплодисментов за соло на барабанах.

Татьяна Навка и Дмитрий Песков Instagram

Не обошлось и без магии... Пока по Первому каналу показывали третий выпуск «Ледникового периода», где Навка является членом жюри, а на льду ее коллега Роман Костомаров борется за победу с Региной Тодоренко, любимые партнеры воссоединились на танцполе. Олимпийские чемпионы показали класс, зарядив гостей хорошим настроением, которое приглашенные сохранили до самого конца тусовки. Рок-н-ролл даже заставил Навку сбросить каблуки!

Кульминацией вечера стал огромный праздничный торт, который Навка приготовила для мужа. Белый десерт был украшен фигурками в виде серебристых коньков, что уже давно стало символично для четы. Ведь фигурным катанием занимается не только сама Навка, но и их с Песковым дочь — Надежда.

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Напомним, что спортсменка — третья супруга дипломата. Впервые он женился в конце 80-х годов, на внучке легендарного полководца Семена Буденного — Анастасии. У пары родился сын Николай, однако появление наследника не укрепило отношений в семье, и Дмитрий Сергеевич расстался с супругой. Второй избранницей пресс-секретаря была дочь дипломата Владимира Солоцинского Екатерина. Бывшая жена подарила ему дочь Елизавету и сыновей Мика и Дени.

Жизнь Дмитрия Сергеевича круто изменилась, когда он познакомился с Татьяной Навкой. «Спасибо за то, что ты есть, за то, что ты моя любовь, моя опора, мой друг и за то, что у нас есть наша Надежда. С днем рождения, мой любимый!» — так трогательно в Instagram поздравила супруга спортсменка.

Татьяна Навка и Дмитрий Песков Instagram