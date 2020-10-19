Вы любите свою собаку? Никогда не покупайте ей это!

Специалисты из Российской кинологической федерации (РКФ) рассказали, какие игрушки могут принести вред собакам, передает РИА «Новости».
Президент РКФ Владимир Голубев объяснил, что необходимо обращать внимание на материал, из которого сделана игрушка. Также стоит учесть ее размер и наличие маленьких деталей, которые собака может случайно проглотить. Чтобы избежать травм, нельзя оставлять животное одного во время игры.
Стоит выбирать игрушки из натуральных материалов – из хлопка, дерева, высушенных жил. Мягкая резина, латекс и силикон высокого качества также безопасны для питомца. Однако игрушки с пуговицами, пластмассовыми глазами и иными деталями не годятся для животных.
Пластиковые бутылки, которые привлекают собак звуком при игре, могут повредить десна и зубы питомцев. Твердый пластик действует как наждачная бумага, стачивая зубы, что приведет к боли. Тонкие резиновые мячи, мячи-прыгуны, диски из хрупкого пластика также нежелательные для игры с животным.
Также токсичными характеристиками обладают игрушки из вспененного поливинилхлорида. Если в организм собаки попадет такое вещество, то у нее появятся заболевания почек, печени и появления репродуктивные проблемы.
Чтобы установить тесный контакт с собакой, нужно всегда смотреть ей в глаза. Завоевать доверие питомца помогут грамотные жесты. Необходимо общаться с собакой спокойно и без резких движений.