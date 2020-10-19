Вы любите свою собаку? Никогда не покупайте ей это!

Президент РКФ Владимир Голубев объяснил, что необходимо обращать внимание на материал, из которого сделана игрушка. Также стоит учесть ее размер и наличие маленьких деталей, которые собака может случайно проглотить. Чтобы избежать травм, нельзя оставлять животное одного во время игры.

«Проглотить маленький мячик не составит труда для крупной собаки. А если такой мячик не имеет специальной веревки, то есть риск удушья при случайном проскальзывании мяча в глотку. Такие игрушки также не стоит покупать», – отметил эксперт.

Стоит выбирать игрушки из натуральных материалов – из хлопка, дерева, высушенных жил. Мягкая резина, латекс и силикон высокого качества также безопасны для питомца. Однако игрушки с пуговицами, пластмассовыми глазами и иными деталями не годятся для животных.

Пластиковые бутылки, которые привлекают собак звуком при игре, могут повредить десна и зубы питомцев. Твердый пластик действует как наждачная бумага, стачивая зубы, что приведет к боли. Тонкие резиновые мячи, мячи-прыгуны, диски из хрупкого пластика также нежелательные для игры с животным.

Также токсичными характеристиками обладают игрушки из вспененного поливинилхлорида. Если в организм собаки попадет такое вещество, то у нее появятся заболевания почек, печени и появления репродуктивные проблемы.