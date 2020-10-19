Павел Глоба назвал конец октября денежным периодом для этих знаков Зодиака

Период после 19 октября характеризуется финансовым всплеском у людей, склонных к спокойному образу жизни и сидячей работе. У вас начнут появляться сотрудники издалека, вместе с которыми уже через неделю вы реализуете свои самые смелые замыслы.

К концу месяца судьба одарит денежными наградами людей, которые ведут активный образ жизни и любят спорт. Вам обеспечено продвижение по службе и ощутимая прибавка к жалованию.

Конец октября можно назвать просто временем финансового бума, потому что в это время хоть как-то, но повезет каждому. Не будет потерь и разочарований в финансовой сфере жизни на протяжении всего октября, и уже одно это обстоятельство дает сил.

Наиболее удачливыми в этом месяце будут три знака Зодиака, в их жизнь деньги ворвутся бурлящим потоком, который не иссякнет до конца года. За что бы они ни брались, все будет приносить много денег, а любое дело будет радовать и греть душу приятными мечтами о светлом будущем.

Кому же, по словам астролога, повезет больше всего, и для кого конец второго месяца осени станет самым денежным?

Наибольшее счастье в денежном эквиваленте достанется в октябре Стрельцам, и этот факт придется принять с благодарностью. Никакого скептицизма быть не должно, наоборот, наберитесь полной уверенности в своих лидерских качествах, это качество пригодится вам в богатом будущем.

Конец октября станет для вас весомым фундаментом, который положит начало успешной и богатой жизни, и скоро вы сможете в этом убедиться. Меньше делитесь планами с друзьями, которых к вам сразу набежит целое полчище: вспомните, были ли вы им нужны в безденежные времена?

Астролог уверен, что конец октября принесет много денег Львам, и говорит о том, что все это вполне заслуженная награда. Несколько месяцев вы трудились, как пчела, познавали новое, развивались, искали дополнительные источники дохода. Вы не отказывались от работы, даже если силы уже были на исходе: очередная чашка кофе, и вы снова как батарейка.

В конце октября можно будет немного снизить темп и расслабиться, деньги уже нашли к вам дорогу и скоро пойдут нескончаемым потоком.