«Меняется группа крови как у донора»: Тиньков рассказал о самочувствии после операции

Российский банкир, основатель группы «Тинькофф» (TCS Group Holding) Олег Тиньков в своем Instagram заявил, что через сто дней, которые прошли с момента сложной операции по онкологии, он чувствует себя нормально. Банкира ранее выписали из клиники, где он сделал операцию по пересадке костного мозга. Известно, что пересадка проводилась без оперативного вмешательства, а переливанием крови от донора. Фото Тинькова на больничной койке появилось во всех ведущих СМИ.

О том, что он болен лейкемией, банкир заявил в марте. В новом посте он уточнил, что сражается с болезнью уже год. «Плюс сто дней со дня трансплантации стволовых клеток сегодня. Впереди еще важные сто дней, как говорят врачи… Самочувствие — ок, но гемоглобин 80, так как меняется группа крови с В- на А+, как у донора», — написал он, призвав Бога спасти его и «эту душевную немку».

Добавим, что нормой считаются 130-160 г гемоглобина на литр крови.

Ранее, еще в июле этого года, предприниматель заявлял о намерении создать фонд для борьбы с гемофилией. Кроме того, организация должна была заниматься популяризацией российского донорского движения. По словам Тинькова, фонд будет существовать за счет пожертвований (эндаумент).

Банкир рассказывал, что созданная им организация возьмет на себя решение крупных проблем, таких, как усовершенствование действующих законов в сфере трансплантологии, обучение врачей-гемологов, а также популяризацией донорства стволовых клеток.