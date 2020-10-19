«Настя хотела сделать сюрприз»: больная Заворотнюк вышла на связь с Малаховым

В эфире очередного выпуска авторской программы «Привет, Андрей!» Андрей Малахов внезапно сообщил поклонникам тяжело больной актрисы Анастасии Заворотнюк радостное известие. По его словам, она после долгого молчания вышла с ним на связь.

Эфир состоялся за день до празднования дня рождения Николая Баскова, который известен тесной дружбой с актрисой. Малахов, обращаясь к «золотому голосу» России заявил, что актриса хотела поздравить певца с 44-летием, позвонив в студию.

Он пояснил, что недавно ему удалось пообщаться с Заворотнюк, чем немало обрадовал и Баскова, и поклонников «прекрасной няни». «Настя хотела сделать тебе сюрприз», – заявил Малахов Баскову.

По признанию певца, весть о болезни актрисы крайне опечалила его, так как в его жизни было подобное горе – с болезнью столкнулся его отец, поэтому происходящее с Анастасией стало для него большим ударом. Новость от актрисы удивила и обрадовала его.

Басков охарактеризовал Заворотнюк как «красивую, яркую, зажигательную личность». На его взгляд, в ней нуждаются не только родственники, но и фанаты Анастасии. И призвал ее не сдаваться.