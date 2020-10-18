57-летняя Дапкунайте в купальнике выглядит как девочка
Ингеборга Дапкунайте сфотографировалась в купальнике в СПА-отеле погибшей Аллы Вербер. Актриса поразила своей фигурой. В свои 57 она выглядит максимум на 45.
Секрет молодости артистки, как говорит она сама, — в наследственности. Вероятно, еще и недавнее рождение ребенка сыграло на пользу актрисе, пишет Eg.ru.
Ингеборга стала мамой в 53 года. Сына Алекса она родила от адвоката Дмитрия Ямпольского, но почти сразу после появления малыша на свет развелась с мужем.
Актриса признается, что долго не решалась родить ребенка, так как боялась, что не справится с плотным графиком и воспитанием малыша. Однако с появлением Алекса она поняла, что ребенок отлично вписывается в ее бурную жизнь с гастролями и выступлениями.
«Не могу одним словом определить, что именно изменилось, это не вопрос, лучше или хуже. Жизнь просто стала другой, она наполнена теперь новым смыслом», — призналась она.