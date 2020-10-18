Вс, 18.10.2020
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57-летняя Дапкунайте в купальнике выглядит как девочка
ФОТО!

Ингеборга Дапкунайте.

ФОТО: Artyom Geodakyan/Artyom Geodakyan/TASS

Ингеборга Дапкунайте сфотографировалась в купальнике в СПА-отеле погибшей Аллы Вербер. Актриса поразила своей фигурой. В свои 57 она выглядит максимум на 45.

Секрет молодости артистки, как говорит она сама, — в наследственности. Вероятно, еще и недавнее рождение ребенка сыграло на пользу актрисе, пишет Eg.ru.

Ингеборга стала мамой в 53 года. Сына Алекса она родила от адвоката Дмитрия Ямпольского, но почти сразу после появления малыша на свет развелась с мужем.

Актриса признается, что долго не решалась родить ребенка, так как боялась, что не справится с плотным графиком и воспитанием малыша. Однако с появлением Алекса она поняла, что ребенок отлично вписывается в ее бурную жизнь с гастролями и выступлениями.

«Не могу одним словом определить, что именно изменилось, это не вопрос, лучше или хуже. Жизнь просто стала другой, она наполнена теперь новым смыслом», — призналась она.

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Красота в @verba_mayr

A post shared by Ingeborga Dapkūnaitė (@d.ingeborga) on

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