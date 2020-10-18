Новый сезон сериала «Декстер» выйдет через восемь лет после закрытия

Съемки стартуют в январе 2021 года, а премьера 9-го сезона запланирована на сентябрь, сообщает Reuters. На данный момент Showtime заказал только первый из десяти эпизодов, пишет Menscult.ua.

Серийного убийцу Декстера все так же будет играть Майкл Си Холл, а шоураннером станет Клайд Филлипс, который работал над первыми четырьмя сезонами.

«Декстер» рассказывает историю обаятельного маньяка-убийцы, который работает экспертом по брызгам крови в полицейском управлении Майями и пытается вести нормальную человеческую жизнь.

Визитная карточка шоу — обилие жестокости и насилия. Несмотря на это, оно пользовалось огромной популярностью.

Решение продлить «Декстера» может быть обусловлено негативным отношением фанатов к концовке шоу.

Последняя его серия на IMDb имеет рейтинг всего в 4,6 баллов, в то время как у большинства других эпизодов он больше 8.