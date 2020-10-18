Гуф снова извиняется: я не знаю, как попал в клип Тимати и Крида

«Меня все спрашивают, как я оказался в этом видео у Егора Крида и Тимати. Без понятия, как... Я не знаю, как это получилось. Я извиняюсь. Извиняюсь, правда», — сказал Гуф, пишет Lenta.ru.

Рэпер также ответил людям, которые ранее раскритиковали его за полноту. Он пообещал им привести себя в форму.

Клип на песню под названием «Звездопад» появился на YouTube 16 октября. Он начинается со скетча, в котором Тимати предлагает Криду скопировать ролик музыкантов DJ Khaled и Drake, где вместо них все делал Джастин Бибер.

Гуф, как и другие исполнители, появляется в видео буквально на несколько секунд. Помимо него, в нем можно увидеть рэпера и блогера Алишера Валеева, более известного как Моргенштерн (Morgenshtern), а также Джигана (Денис Устименко-Вайнштейн). При этом последний читает книгу Гуфа под названием «Путь к исправлению».