«Глупо и низко»: Галкин разгневал украинцев пародией на Зеленского

В частности, всем запомнилась его недавняя пародия на Владимира Путина и Александра Лукашенко, где Галкин высмеял скандальную историю с прослушкой «Майка и Ника», передает Topnews.ru.

На сей раз его жертвой пародиста стал президент Украины Владимир Зеленский, который сам ранее построил свою карьеру артиста исключительно благодаря юмору.

Галкин же в своей карикатуре на украинского лидера решил обратиться в тематике его предвыборных обещаний, напомнив о «пяти важных вопросах», на которые предстоит ответить украинцам во время предстоящих местных выборов.

Естественным образом, чтобы шарж стал таковым, Галкин в манере Зеленского исключительно на украинском языке стал задавать шуточные вопросы.

В частности юморист поинтересовался можно ли ставить в угол нашкодивших депутатов, а также сократить население Украины до трехсот депутатов.

Обыграл Галкин и поднятый на Украине вопрос о необходимости легализации медицинского каннабиса, причем по версии юмориста – для лечения тяжелобольных политиков. И стоит ли поднять на международном уровне вопрос о соблюдении закона всемирного тяготения

В заключение Максим поинтересовался у народа – необходимо ли подобный опрос проводить каждый день перед выборами.

И пока большинство пользователей Сети находят пародию Галкина смешной и вполне состоявшейся, подписчики юмориста из Украины сочли этот шарж оскорбительным.