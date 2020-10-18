52-летняя Валерия похвасталась стройной фигурой в бикини

Певица Валерия не скрывает, что ее подтянутую и стройную фигуру в 52 года отвечают тренировки и правильное питание. При этом артистка не упускает возможности показать результаты своих стараний.
На своей странице в соцсети Instagram 52-летняя певица опубликовала новый снимок, на котором она позирует возле бассейна в черном бикини.
«Легкий загар мне не помешает для съемок нового клипа», - подписала фотографию Валерия, пишет Medikforum.ru.
Этот кадр вызвал немало споров в Сети. Большинство подписчиков оценили стройную и подтянутую фигуру певицы, осыпав ее комплиментами. Но нашлись и те, кто обвинил артистку в использовании фотошопа и чрезмерной худобе.
«Хороша», «Роскошное тело», «Ну и фигурка. Любая 15-летняя девчонка не сравнится с фигурой Валерии», «Валерия, Вы как всегда - совершенство! Прекрасно выглядите!», «Чудесная фигурка. Вы молодец!», «В районе попы какие-то деформации от смазанного фотошопа», «Анорексия», - написали интернет-пользователи.