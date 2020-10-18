52-летняя Валерия похвасталась стройной фигурой в бикини

На своей странице в соцсети Instagram 52-летняя певица опубликовала новый снимок, на котором она позирует возле бассейна в черном бикини.

«Легкий загар мне не помешает для съемок нового клипа», - подписала фотографию Валерия, пишет Medikforum.ru.

Этот кадр вызвал немало споров в Сети. Большинство подписчиков оценили стройную и подтянутую фигуру певицы, осыпав ее комплиментами. Но нашлись и те, кто обвинил артистку в использовании фотошопа и чрезмерной худобе.