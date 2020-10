Оброс и улыбается. Больной раком Олег Тиньков идет на поправку

+100 дней со дня трансплантации стволовых клеток сегодня. Впереди ещё важные 100 дней, как говорят врачи...самочувствие ок, но гемоглобин 80, так как меняется группа крови с В- на А+ , как у донора.. Господи Спаси и Помилуй и эту душевную немку и меня 🙏🙏🙏. Я 2 года не давал интервью, год уже, как болею #лейкемия вообще не говорил журналистами, мне они писали, зазывали, «похайпиться» хотели. Единственный с кем я хотел поговорить, это был один из лучших журналистов России и точно лучший в #благотровительность -Валерий Панюшкин. Посмотрев его филь «Белая Кровь» я понял, что хочу говорить только с ним.. мы провели замечательных 3 дня говоря о проблемах благотворительности, донорства и будущем Фонде семьи Тиньковых. Надеюсь получился классный документальный фильм. Валерий -ПРО, поддержка фотками была от @olgapavlovaphoto🔥. Фонд начали делать, я был шокирован узнать, что это будет самый большой эндаумент страны, АУ олигархи.. вы тут пол Лондона скупили, а в родной стране парки и фонды создают только предприниматели, не выросшие на приватизации и бывших активах СССР, а построившие бизнес с нуля. Стыдно .. Хочу и надеюсь выжить и уже со следующего года, начать занимать проблемой донорства в стране, иначе жена продолжит. И попытаться сохранить 1/100/1000 жизней, напомню у нас умирает около 5,000 людей не получив трансплантацию стволовых клеток, а могли БЫ жить! И если БЫ вы нашли полчаса и сдали на типирование слюну или 5 млл крови, то у нас база доноров не была бы 130,000, а была бы 7млн как в Англии, например! Спасибо за всё @rusfond @podarizhizn @leikozunet, обращайтесь туда. #пересадкакостногомозга

