Оброс и улыбается. Больной раком Олег Тиньков идет на поправку

Так, 52-лений Олег Юрьевич сообщил, что прошло ровно сто дней со дня трансплантации стволовых клеток. По словам врачей, следующие сто дней будут очень важны для бизнесмена — поэтому он постоянно наблюдается у медиков. «Самочувствие окей, но гемоглобин 80, так как меняется группа крови с В- на А+, как у донора. Господи, спаси и помилуй и эту душевную немку и меня», — написал Тиньков в социальных сетях.

По его словам, он всерьез озабочен проблемой донорства в стране и сейчас занимается созданием фонда, который анонсировал раньше. «Хочу и надеюсь выжить и уже со следующего года, начать занимать проблемой донорства в стране, иначе жена продолжит», — сказал Тиньков.

Он также добавил, что очень удивился, когда узнал, что создает самый большой эндаумент страны. По его словам, крупным бизнесменам и олигархам стоит присмотреться к этой проблеме и начать помогать людям.

«Я хочу попытаться сохранить 1/100/1000 жизней! Напомню, у нас умирает около 5 тысяч людей, не получив трансплантацию стволовых клеток, а могли бы жить!» — сетует Тиньков.

Олег Юрьевич призывает всех неравнодушных найти полчаса и сдать на типирование слюну или пять миллилитров крови — так как база доноров в России составляет всего 130,000, а, например, в Англии — семь миллионов человек.

Отметим, что об онкологическом заболевании Тинькова информация появилась в марте. Бизнесмен пытался скрыть страшный диагноз от публики, но и-за проблем с законом (в США предпринимателя обвинили в занижении доходов, что грозило ему сроком в шесть лет) пришлось рассказать о раке крови.