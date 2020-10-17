Оброс и улыбается. Больной раком Олег Тиньков идет на поправку

Олег Тиньков продолжает борьбу с острой формой лейкемии. Миллиардер сообщил о страшном диагнозе минувшей весной. Ему потребовалась экстренная госпитализация, а также пересадка костного мозга. Сейчас он идет на поправку и рассказывает об успехах, пишет Starhit.ru.
Так, 52-лений Олег Юрьевич сообщил, что прошло ровно сто дней со дня трансплантации стволовых клеток. По словам врачей, следующие сто дней будут очень важны для бизнесмена — поэтому он постоянно наблюдается у медиков. «Самочувствие окей, но гемоглобин 80, так как меняется группа крови с В- на А+, как у донора. Господи, спаси и помилуй и эту душевную немку и меня», — написал Тиньков в социальных сетях.
По его словам, он всерьез озабочен проблемой донорства в стране и сейчас занимается созданием фонда, который анонсировал раньше. «Хочу и надеюсь выжить и уже со следующего года, начать занимать проблемой донорства в стране, иначе жена продолжит», — сказал Тиньков.
Он также добавил, что очень удивился, когда узнал, что создает самый большой эндаумент страны. По его словам, крупным бизнесменам и олигархам стоит присмотреться к этой проблеме и начать помогать людям.
«Я хочу попытаться сохранить 1/100/1000 жизней! Напомню, у нас умирает около 5 тысяч людей, не получив трансплантацию стволовых клеток, а могли бы жить!» — сетует Тиньков.
+100 дней со дня трансплантации стволовых клеток сегодня. Впереди ещё важные 100 дней, как говорят врачи...самочувствие ок, но гемоглобин 80, так как меняется группа крови с В- на А+ , как у донора.. Господи Спаси и Помилуй и эту душевную немку и меня 🙏🙏🙏. Я 2 года не давал интервью, год уже, как болею #лейкемия вообще не говорил журналистами, мне они писали, зазывали, «похайпиться» хотели. Единственный с кем я хотел поговорить, это был один из лучших журналистов России и точно лучший в #благотровительность -Валерий Панюшкин. Посмотрев его филь «Белая Кровь» я понял, что хочу говорить только с ним.. мы провели замечательных 3 дня говоря о проблемах благотворительности, донорства и будущем Фонде семьи Тиньковых. Надеюсь получился классный документальный фильм. Валерий -ПРО, поддержка фотками была от @olgapavlovaphoto🔥. Фонд начали делать, я был шокирован узнать, что это будет самый большой эндаумент страны, АУ олигархи.. вы тут пол Лондона скупили, а в родной стране парки и фонды создают только предприниматели, не выросшие на приватизации и бывших активах СССР, а построившие бизнес с нуля. Стыдно .. Хочу и надеюсь выжить и уже со следующего года, начать занимать проблемой донорства в стране, иначе жена продолжит. И попытаться сохранить 1/100/1000 жизней, напомню у нас умирает около 5,000 людей не получив трансплантацию стволовых клеток, а могли БЫ жить! И если БЫ вы нашли полчаса и сдали на типирование слюну или 5 млл крови, то у нас база доноров не была бы 130,000, а была бы 7млн как в Англии, например! Спасибо за всё @rusfond @podarizhizn @leikozunet, обращайтесь туда. #пересадкакостногомозга
Олег Юрьевич призывает всех неравнодушных найти полчаса и сдать на типирование слюну или пять миллилитров крови — так как база доноров в России составляет всего 130,000, а, например, в Англии — семь миллионов человек.
Отметим, что об онкологическом заболевании Тинькова информация появилась в марте. Бизнесмен пытался скрыть страшный диагноз от публики, но и-за проблем с законом (в США предпринимателя обвинили в занижении доходов, что грозило ему сроком в шесть лет) пришлось рассказать о раке крови.
«К сожалению, в конце октября я заболел лейкемией — прилетела ниоткуда и внезапно. Огромное спасибо Европейскому медцентру и лично Евгению Аветисову и Анне Шубиной, за то, что быстро и качественно установили диагноз, и я улетел в Берлин. В клинике Helios меня буквально спасли тремя химиями, несмотря на два сепсиса и еще кучу побочек», — поделился тогда Тиньков.