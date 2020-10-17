Ходченкова рассказала о постельной сцене с Томом Харди

Они даже вместе снимались в постельной сцене. По словам артистки, стеснения между ними не было, поскольку они знали, зачем собрались на съемочной площадке.

«Не было стеснения. Все понимали для чего мы тут собрались. Не сиськи мять, а работать нормально. Я, наверное, в первый раз увидела, как человек меняется в кадре. У него другая походка, движения, жесты, а ему просто линзы поменяли и прическу. В жизни же Харди такой пацан-пацан и по-человечески приятный», - рассказала актриса, пишет Medikforum.ru.