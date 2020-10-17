Запрет на алкоголь и процедуры по омоложению: Дибров и Буланова после инсульта сильно изменились

60-летний Дмитрий Дибров и 51-летняя Татьяна Буланова недавно заставили поволноваться родню и близких. У звезд был диагностирован инсульт. И у Дмитрия, и у Татьяны несовершеннолетние дети, много работы. Но звезды уже в строю. И выглядят лучше, чем до госпитализации. Мы узнали в чем секрет такого преображения.

Татьяна Буланова попала в больницу весной, мы связывались с певицей. В родном Санкт-Петербурге ее госпитализировали в исследовательский медцентр им. В.А. Алмазова. Медучреждение специализируется на оказании кардиологической и кардиохирургической помощи. В больницу Буланова попала в предынсультном состоянии, доктора перестраховались и положили артистку в реанимационное отделение, откуда Татьяна и сообщала новости о своем самочувствии. Обследование, включающее МРТ показало, что Буланова около года назад перенесла на ногах микроинсульт. Татьяна удивилась, но причину нашла: «Жизнь у артистов нервная». К врачам весной она обратилась, так как скакало давление, и почувствовала онемение руки, которое правда быстро прошло.

Буланову подлечили, и женщина вернулась в строй. Татьяна работает много: снимается на ТВ, выступает, на днях даже ароматы духов собственных презентовала. Артистка выплачивает ипотеку, поэтому трудится много. Буланова перед онлайн концертом рассказывала kp.ru: «У меня не было длительных изменений в организме. Поэтому быстро и полностью восстановилась».

Татьяна полностью отказалась от алкоголя – она и раньше не употребляла, но теперь даже от бокала шампанского откажется. Многие отметили, что Буланова стала выглядеть гораздо лучше, и это действительно так. Оказалось, что певице косметологи провели лазерные омолаживающие процедуры, после которых кожа лица подтягивается.

Омолодился и Дмитрий Дибров – увидеть телеведущего в новом образе можно уже сегодня в программе «Кто хочет стать миллионером?». Дибров похудел за полгода после инсульта на 7 кг – ведь сладкое и мучное супруга Полина ему теперь разрешает лишь по выходным. Перестал красить волосы, заменил оправу и удалил шишку на лице – стал выглядеть моложе лет на 10.