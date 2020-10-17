Восемь новых русских сериалов, которые вас взбодрят

Как говорили в одном фильме (оскаровском лауреате, к слову): в будущем будет только одно сплошное телевидение. И неважно, что это телевидение уже давно переехало в интернет и на стриминги. Рассказываем про свежие русские релизы, которые можно посмотреть на видеосервисах (и, по старинке, по телевизору).
Тонкие материи
1962 год, воздушная и по-хорошему наивная девушка Татьяна (Анастасия Талызина) приезжает покорять Москву, но не поступает в текстильный институт, хотя она модельер от бога. Всему виной статья, по которой сидит ее отец. Однако девушке (чудом) все же удается устроиться в закрытую «Сотую секцию» универмага «Столица», которая шьет одежду для советских шишек. Также Таня знакомится с парнем по имени Володя (Константин Белошапка) из номенклатурной семьи, у которого уже есть невеста, однако токсичная маскулинность не мешает ему заигрывать с новой знакомой. Очень солнечная, с насыщенными (как у Тарантино в «Однажды… в Голливуде») красками шестидесятническая история, которая больше всего похожа на сказку — и довольно быстро становится понятно, на какую, когда у Тани ломается каблук, загадочный «принц» предлагает примерить ей новые туфельки, а фея-крестная (знакомая манекенщица) помогает с работой. Тонкие материи — это, конечно, не только про ткань, но и про отношения, а также про выбор, который предстоит сделать современной Золушке, пишет Afisha.ru.
Гусар
1812 год, Наполеон под Москвой, а поручик лейб-гвардии гусарского полка Рыльский (Гарик Харламов) — пьяница, бабник и мот — должен доставить секретное донесение генералу Кутузову, которое (по идее) решит исход Бородинского сражения. Однако Рыльскому не удается этого сделать, потому что машина времени переносит его в 2020-й, где на фоне «Москва-Сити» он знакомится с парой на грани развода: своей далекой прапраправнучкой Катей (Катерина Ковальчук) и ее мужем-изобретателем Митей (Павел Россамахин), вытащившим гусара в наши дни. Сериал начинается как изрядно перебравший в трактире кубриковский «Барри Линдон» (даром что за кадром надрывается Гендель, все-таки «Гусара» делали люди культурные, Comedy Club Production), чтобы затем с завидной лихостью (ну и наглостью тоже) превратиться в «Иван Васильевич меняет профессию». «Лепота?» — спросите вы. Да не так, чтобы уж. Шутки заходят через раз, из актеров запоминается разве что только Харламов (это, по сути, его перформанс-бенефис), а над всем проектом весит ореол какой-то, скажем прямо, необязательности. Не особо спасает ситуацию и режиссер Рустам Мосафир (постановщик одного из лучших отечественных жанровых фильмов десятилетия — «Скифа»), который на этом проекте, очевидно, выступил кем-то вроде наемника, скифа. Но все же — все же как релаксант, массаж уставшего после работы мозга «Гусар» работает не так уж и плохо. В общем, это не самый худший способ залипнуть на несколько часов.
Новенький
В городе Юровск (снимали в Тверской области) пропадает 16-летний подросток Максим Плетнев (рэпер Глеб Калюжный), недавно перебравшийся в эту «глухомань» из Москвы: все дело в том, что его мать устала терпеть измены мужа-бизнесмена. На новом месте Максу приходится несладко: отношения с одноклассниками не складываются, что сначала приводит к травле, а затем и вовсе к необратимым последствиям. Вдохновленный реальным кейсом, «Новенький» сделан тележурналистами и документалистами (производство — компания «ДОК-Синема») — и это, конечно, чувствуется. Сериал отрабатывает не только повесточку, но и грант от Института развития Интернета. Формально это такой социальный триллер про межличностные отношения, который охватывает целый спектр горячих тем: школьный буллинг и, если говорить шире, вообще подростковую жестокость, токсичную маскулинность («Будь мужиком!» — говорит отец Максу), конфликт провинции и столицы, круговую поруку, бездействие полиции и школьной системы: есть только одна неравнодушная учительница (Дарья Щербакова), но и она, кажется, уже со всем смирилась. К чести «Новенького» заметим, что поставлен он нескучно, хотя и очень по-любительски: актуальной проблематики тут значительно больше, чем художественных достоинств, а публицистики — чем искусства.
Территория
Врач (ну как врач — патологоанатом) Николай (Андрей Мерзликин) вместе со своим племянником Егором (снова Глеб Калюжный) прибывает в уральские леса на поиски родителей последнего (те отправились в этнографическую экспедицию и не вернулись). Вокруг хмарь, хтонь и вообще мало всего приятного, кроме двух девушек (Анастасия Чистякова и Ксения Отинова), которые навязываются к ним в попутчицы — и с которыми они вскоре окажутся в настоящей «сумеречной зоне». «Территория», снятая для ТНТ и Premier (так себе название, поскольку «Среда» неделю назад слила в сеть триллер с таким же тайтлом), к сожалению, промежуточный шаг назад в развитии жанровой линейки, в которой корпорация только что сделала два шага вперед с «Эпидемией» (показательный интерес на Netflix) и «Игрой на выживание». Очень вяло написанный сюжет (узнаваемый почерк сценаристки «Секты»), персонажи долго держат одну ноту и просто идут из одной точки в другую, что еще можно списать на условно выбранный стиль скандинавского фэнтези. Но по-настоящему губительно для жанра то, что конструкт несут малоинтересные персонажи, которые никак не нужны друг другу. Замени одного героя на другого — и ничего не изменится. Не спасает и коми-пермяцкий фольклор, и любопытные, но редко всплывающие жутики. Все это не многим интереснее, чем «Седьмая руна». Такая же факультативная попытка освоить «внутреннюю Скандинавию», но даже в том сериале не было столь очевидной внутренней фобии по отношению к русской глубинке, где якобы живут одни нелюди. В конечном счете «Территория» нужна ТНТ и зрителю, как шестой палец у уральского мутанта: вроде как торчит отовсюду, но потерять все равно жалко. Теперь остается надежда только на того же Павла Костомарова, который подхватит знамя «Эпидемии» вместе с новой премьерой «Перевал Дятлова».
Беспринципные
Экранизация рассказов Александра Цыпкина с суперзвездным составом — сериал, опоздавший лет этак на 10–15. Если бы «Беспринципные» вышли в середине нулевых, то есть в эпоху расцвета русского гламура и баблоса (см. «Empire V» Виктора Пелевина), то сейчас смотрелись бы как артефакт эпохи, но вместо этого вызывают одно только недоумение и лютый кринж: вы это серьезно? Веселые побасенки из жизни богатых москвичей, живущих на Патриарших, — что это? Сатира? Саморефлексия? Или бесконечное любование собой? Времена «Блудливой Калифорнии» давно прошли, а попытки сделать «Блудливую Москву» отдают изрядным нафталином. Не радует даже наряженный Энди Уорхолом Юрий Колокольников и его реюнион с партнершей по «Озабоченным» Марией Шалаевой.
Руммейт
После того как спонсора и любовника танцовщицы Наили (Анфиса Черных) забирают силовики, она предлагает трем приезжим ребятам — фитнес-тренеру Маге (Арам Вардеванян), мутному красавчику Артему (Юрий Насонов) и начинающей писательнице Варе (Мария Геращенко) — руммейт, то есть сожительство, в своей роскошной квартире в центре Москвы, так как у нее гуляет ветер в карманах. Однако вскоре Наиле и остальным ребятам предстоит забыть про финансовые проблемы, когда во время потопа, устроенного стэндап-комиком Хью (Стивен Томас Окснер), на них свалится целая куча денег. Не хватающая звезд с неба, но необременительная молодежная комедия, которая (безуспешно, впрочем) метит в новые «Друзья», как будто у нас уже не было своих «Друзей» (см. сериал «Бедные люди»). Все это в меру наивно, глупо и смешно — главное, однако, чтобы ребята не вырыли себе «Неглубокую могилу».
Шерлок в России
XIX век, Шерлок Холмс (Максим Матвеев) идет по следу Джека-потрошителя (неизвестный в маске). В темном и, как водится, злачном (жертвы Потрошителя — в основном проститутки) лондонском переулке между ними происходит стычка, в ходе которой нож в шею получает неудачно подвернувшийся под руку маньяка Джон Уотсон (Андрей Феськов). Быстро поняв, что тут не обошлось без русского следа (серийный убийца слишком похож на crazy russian), Шерлок, оставив Уотсона на попечение врачей, отправляется в Петербург. Там он селится на Пекарской улице (ну а как еще по-русски назвать Бейкер-стрит?) и возобновляет свое расследование. При этом, куда бы Шерлок ни отправился, он все равно найдет себе инспектора Лестрейда и Уотсона: в России таковыми становятся начальник полицейского участка и неудачливый писатель Трудный (Павел Майков) и психологически травмированный доктор Карцев (Владимир Мишуков). Визуальный язык компании «Среда» узнается с первых минут: 50 оттенков серого, много грязи, готические декорации, только на этот раз у руля вместо режиссера Егора Баранова Нурбек Эген («Шахта», «Молот»), а сценарист — опытный Олег Маловичко (из недавнего — «Спутник»). Впрочем, нет ощущения, что Start собрался делать второго «Гоголя»: по сюрреалистической и захватывающей интонации все это скорее похоже на «Видока» (с Жераром Депардье, а не Венсаном Касселем), а из русского — на «Дуэлянта», но в гораздо более кэмповом ключе (очевидно, что «Среда» поощряет вульгарный аутеризм, что, конечно, не может не радовать).
Иванько
Однажды в полицейском «обезьяннике» встретились две девушки. Одна (Ангелина Миримская) живет с мамой и сестрой, другая (Валентина Мазунина) погрязла в токсичных отношениях. Вместе им предстоит отыскать друг в дружке то, чего нет в них самих, а попутно пережить массу экстремальных и смешных ситуаций. Каламбурное название сериала — фамилия одной из главных героинь и одновременно диагноз всем персонажам. Стоит сказать, что «Иванько» был снят давно, но, кажется, до сих пор не растерял актуальности и прозорливости — все-таки в его основе лежат слишком узнаваемые и вечные типажи.