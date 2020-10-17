Восемь новых русских сериалов, которые вас взбодрят

Врач (ну как врач — патологоанатом) Николай (Андрей Мерзликин) вместе со своим племянником Егором (снова Глеб Калюжный) прибывает в уральские леса на поиски родителей последнего (те отправились в этнографическую экспедицию и не вернулись). Вокруг хмарь, хтонь и вообще мало всего приятного, кроме двух девушек (Анастасия Чистякова и Ксения Отинова), которые навязываются к ним в попутчицы — и с которыми они вскоре окажутся в настоящей «сумеречной зоне». «Территория», снятая для ТНТ и Premier (так себе название, поскольку «Среда» неделю назад слила в сеть триллер с таким же тайтлом), к сожалению, промежуточный шаг назад в развитии жанровой линейки, в которой корпорация только что сделала два шага вперед с «Эпидемией» (показательный интерес на Netflix) и «Игрой на выживание». Очень вяло написанный сюжет (узнаваемый почерк сценаристки «Секты»), персонажи долго держат одну ноту и просто идут из одной точки в другую, что еще можно списать на условно выбранный стиль скандинавского фэнтези. Но по-настоящему губительно для жанра то, что конструкт несут малоинтересные персонажи, которые никак не нужны друг другу. Замени одного героя на другого — и ничего не изменится. Не спасает и коми-пермяцкий фольклор, и любопытные, но редко всплывающие жутики. Все это не многим интереснее, чем «Седьмая руна». Такая же факультативная попытка освоить «внутреннюю Скандинавию», но даже в том сериале не было столь очевидной внутренней фобии по отношению к русской глубинке, где якобы живут одни нелюди. В конечном счете «Территория» нужна ТНТ и зрителю, как шестой палец у уральского мутанта: вроде как торчит отовсюду, но потерять все равно жалко. Теперь остается надежда только на того же Павла Костомарова, который подхватит знамя «Эпидемии» вместе с новой премьерой «Перевал Дятлова».