Не один Тарзан оступился: звездные пары, которые столкнулись с изменами

Долгое время Наташа Королева пыталась оставаться в тени и не комментировать измену мужа Сергея Глушко с молодой любовницей. Первое интервью обманутая жена решила дать не своему давнему другу Андрею Малахову в «Прямом эфире», а в YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!». Сейчас в семье царит идиллия, супруги даже написали заявление в полицию, сообщив, что любовница Тарзана прихватила с собой некие драгоценности Королевой.

Громкий скандал, который разгорелся в некогда примерной семье Королевой и Глушко заставляет вспомнить о других фактах измен в семьях знаменитостей, о которых общественности стало известно.

Леонид Агутин и Анжелика Варум

Леонид Агутин и Анжелика Варум живут в браке уже 20 лет, за это время мужа ни раз замечали в компании молодых спутниц. Папарацци ловили в объектив камер музыканта с брюнеткой на пляже в Сочи, в другой раз — в обнимку с дамой на модном мероприятии. Сама Варум, кажется, не тревожится о предполагаемых изменах супруга. Она неоднократно заявляла, что любимая женщина — это та, которой мужчина на протяжении всей жизни посвящает стихи. Интрижки мужа на стороне для певицы ничего не значат, кроме того, она отмечала, что порой и жена в долгом браке может «удивить даже саму себя».

Егор Бероев и Ксения Алферова

Супруги Егор Бероев и Ксения Алферова состоят в законном браке уже больше 13 лет, их пару считают идеальной, но мало кто знает, что союз едва не развалился из-за увлечения Бероева молодой напарницей по проекту «Ледниковый период». Партнершей актера стала фигуристка Екатерина Гордеева и на льду, что называется, вспыхнул огонь. Супруги не говорили о проблемах в браке на большую аудиторию, лишь однажды слово проронила теща Бероева. Женщина призналась, что «роман у Егора был серьезный». Она поведала, что ее дочери Ксении даже пришлось ходить в церковь «отмаливать мужа», и брак удалось спасти.

Сергей Жигунов и Вера Новикова