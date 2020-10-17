Андрей Чикатило: как забитый ребенок и учитель русского языка стал самым известным маньяком

Андрея Чикатило окрестили самым страшным и известным маньяком Советского Союза. Точно доказано, что мужчина лишил жизни 53 человек, хотя, по данным оперативников, число жертв — не менее 65. Впрочем, существует и версия, что некоторые нераскрытые убийства, так называемые «висяки», попросту приписали Чикатило, которого без сомнений ждал смертный приговор.

Андрей Романович родился 16 октября 1936-го в селе Яблочное Харьковской области. В детстве он был очень застенчивым и ранимым ребенком, мирился с издевательствами сверстников, никогда не мог дать обидчикам сдачи. Не с этого ли момента психика будущего «советского Джека-потрошителя» начала рушиться? И если Чикатило был сумасшедшим, то почему медицинские эксперты признали его вменяемым?

Попытки вести нормальную жизнь

По слухам, Андрей Чикатило родился с гидроцефалией, которая ведет к ухудшению зрения, судорогам и различным неврологическим расстройствам. До подросткового возраста мальчик страдал недержанием, из-за чего его постоянно избивала мать. Еще один фактор, немало повлиявший на психику ребенка — голодные военные годы. Помимо того, что Андрей недоедал, ему приходилось слушать страшные рассказы родительницы о каннибалах, пожиравших детей. Страх быть съеденным остался с Чикатило до конца жизни

Отец мальчика ушел на фронт, попал в плен и в итоге был сослан в лагеря Коми по подозрению в измене, где скончался от туберкулеза. Минуло два года с тех пор, как папа покинул дом, когда мать забеременела. Поговаривали, что женщину изнасиловал немецкий солдат, но она все равно решила рожать. Так в семье появилась дочка Татьяна. С девочкой особых проблем не возникало, а вот Андрей постоянно попадал в неприятности. Он был рассеянным, вечно забывал дома тетрадки и чернила, однако попросить одноклассников о помощи боялся: сверстники чувствовали его слабость и беззащитность, дразнили и поколачивали. Близорукий ребенок стеснялся даже носить очки до зрелого возраста — лишь бы не назвали «очкариком».

Несмотря на незавидное положение, Андрей учился на «отлично», в его аттестате была лишь одна «четверка» — по немецкому языку. Он прекрасно разбирался в политике и основах марксизма, так что мечтал поступить на юридический факультет и, наконец, начать новую жизнь. Но в заветный МГУ юношу не взяли, сообщив, что он не прошел по конкурсу. Чикатило не поверил и заключил, что получил отказ из-за отца-предателя Родины, пишет Starhit.ru.

«Сколько я кругов ада прошел, сколько мук выдержал. Меня спрашивали, почему я не покончил с собой. Был бы я стандартным человеком — или спился, или повесился. Стрессы, издевательства, травля... Всю жизнь об меня ноги вытирали, не считали за человека!» — жаловался маньяк в интервью для фильма «Мой дивный мир, или Чикатило на фоне».

Андрей Чикатило. ФОТО: Internet