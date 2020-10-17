Андрей Чикатило: как забитый ребенок и учитель русского языка стал самым известным маньяком

В 80-х маньяка настигла печальная слава: выяснилось, что он убил более 50 человек. Андрей Чикатило заманивал жертв в безлюдные места, наносил им многочисленные раны, а иногда съедал органы. Как же женатый мужчина с высшим образованием мог дойти до таких зверств?
Андрея Чикатило окрестили самым страшным и известным маньяком Советского Союза. Точно доказано, что мужчина лишил жизни 53 человек, хотя, по данным оперативников, число жертв — не менее 65. Впрочем, существует и версия, что некоторые нераскрытые убийства, так называемые «висяки», попросту приписали Чикатило, которого без сомнений ждал смертный приговор.
Андрей Романович родился 16 октября 1936-го в селе Яблочное Харьковской области. В детстве он был очень застенчивым и ранимым ребенком, мирился с издевательствами сверстников, никогда не мог дать обидчикам сдачи. Не с этого ли момента психика будущего «советского Джека-потрошителя» начала рушиться? И если Чикатило был сумасшедшим, то почему медицинские эксперты признали его вменяемым?
Попытки вести нормальную жизнь
По слухам, Андрей Чикатило родился с гидроцефалией, которая ведет к ухудшению зрения, судорогам и различным неврологическим расстройствам. До подросткового возраста мальчик страдал недержанием, из-за чего его постоянно избивала мать. Еще один фактор, немало повлиявший на психику ребенка — голодные военные годы. Помимо того, что Андрей недоедал, ему приходилось слушать страшные рассказы родительницы о каннибалах, пожиравших детей. Страх быть съеденным остался с Чикатило до конца жизни
Отец мальчика ушел на фронт, попал в плен и в итоге был сослан в лагеря Коми по подозрению в измене, где скончался от туберкулеза. Минуло два года с тех пор, как папа покинул дом, когда мать забеременела. Поговаривали, что женщину изнасиловал немецкий солдат, но она все равно решила рожать. Так в семье появилась дочка Татьяна. С девочкой особых проблем не возникало, а вот Андрей постоянно попадал в неприятности. Он был рассеянным, вечно забывал дома тетрадки и чернила, однако попросить одноклассников о помощи боялся: сверстники чувствовали его слабость и беззащитность, дразнили и поколачивали. Близорукий ребенок стеснялся даже носить очки до зрелого возраста — лишь бы не назвали «очкариком».
Несмотря на незавидное положение, Андрей учился на «отлично», в его аттестате была лишь одна «четверка» — по немецкому языку. Он прекрасно разбирался в политике и основах марксизма, так что мечтал поступить на юридический факультет и, наконец, начать новую жизнь. Но в заветный МГУ юношу не взяли, сообщив, что он не прошел по конкурсу. Чикатило не поверил и заключил, что получил отказ из-за отца-предателя Родины, пишет Starhit.ru.
«Сколько я кругов ада прошел, сколько мук выдержал. Меня спрашивали, почему я не покончил с собой. Был бы я стандартным человеком — или спился, или повесился. Стрессы, издевательства, травля... Всю жизнь об меня ноги вытирали, не считали за человека!» — жаловался маньяк в интервью для фильма «Мой дивный мир, или Чикатило на фоне».
Андрей окончил техникум, затем поступил на заочное отделение в железнодорожный институт, но спустя два года прервал обучение ради службы в погранвойсках. В армии над странноватым юношей снова издевались, а по некоторым сведениям даже подвергли сексуальному насилию, что наложило отпечаток на его и без того хрупкую психику.
Очередную попытку начать все с чистого листа Чикатило предпринял, уехав в Ростовскую область и устроившись на телефонную станцию. Параллельно он начал работать внештатным корреспондентом и писать заметки. Наконец, Андрей женился и поступил в госуниверситет на филологический факультет.
Здесь стоит остановиться и прояснить причины бракосочетания. С девушками у Чикатило не складывалось, при них он терялся и не понимал, как себя вести. Первое сексуальное влечение Андрей ощутил, будучи 10-классником: к его сестре пришла 13-летняя подружка, однако ни Татьяны, ни матери дома не оказалось. Неожиданно для себя самого школьник набросился на девочку и повалил на пол, а удовлетворение испытал от того, что она закричала. Ничего страшного в итоге не случилось, подростки разошлись и более не вспоминали о странном случае. Однако испугавшийся собственных желаний Андрей Чикатило твердо решил, что сексом займется только после свадьбы.
В 25 парень сделал предложение девушке, которая давно ему нравилась. Вот только избранница ответила резким отказом: ранее она пыталась вступить с юношей в любовную связь, но все обернулось неудачей. Расставшись с Андреем, пассия еще и публично назвала его импотентом и рассказала о проблеме всем подругам. Опозоренный Чикатило несколько раз порывался покончить с собой, страдая от отчаяния.
Чуть позже сестра познакомила будущего маньяка с подругой Феодосией Одначевой. Влюбленный Андрей нежно ухаживал за девушкой и называл ее «фиалочкой». Феодосия ответила взаимностью, и в 27 мужчина повел ее под венец. Их половая жизнь не была идеальной, однако Чикатило стал отцом двоих детей. Впрочем, это совсем не мешало ему изменять супруге с проститутками.
После филфака Андрей окончил Университет марксизма и ленинизма при педагогическом вузе, что позволило ему начать карьеру в сфере образования. Сперва мужчина устроился учителем русского языка и завучем в школу-интернат Новошахтинска. Здесь, притворяясь заинтересованным преподавателем, он подсаживался к девочкам, объясняя предмет, а затем невзначай клал руку им на колени. Потом Чикатило и вовсе стал заглядывать в комнаты учениц, наблюдая, как они спят. Последней каплей оказалась история с купанием в водоеме: изображая беспокойство за уплывшую далеко от берега воспитанницу, наставник догнал ее и облапал. Чтоб избежать скандала, пришлось написать заявление об увольнении по собственному желанию.
Еще хуже сложилась ситуация в Шахтинском ГПТУ номер 33: однажды Чикатило набросился на ученика, на крик юноши сбежались сверстники и избили преподавателя. Разумеется, после такого педагогической карьере Андрея настал конец.
Череда убийств
Увольнение довело Чикатило до крайней степени отчаяния. Втайне от жены он купил на накопленные средства полуразвалившийся домик-мазанку в Шахтах, куда стал приводить девушек легкого поведения. А 22 декабря 1978-го Андрей решился заманить в свое убежище девятилетнюю девочку Елену. Мужчина пообещал ребенку импортную жвачку, и доверчивая второклассница согласилась зайти в гости. В итоге маньяк изнасиловал Лену, несколько раз ударил ножом в живот и задушил.
Спустя два дня тело нашли на берегу реки Грушевки. Зверское убийство требовало немедленного раскрытия, и начался опрос местных жителей. Некоторые свидетели довольно точно описали преступника, которого видели с девочкой, и директор ГПТУ узнал по фотороботу бывшего преподавателя. Однако супруга Чикатило уверенно заявила, что в ту декабрьскую ночь он не отлучался из дома. Феодосия замечала странности за мужем, но и подумать не могла, что человек, который с трепетом относился к собственным сыну и дочке, способен отнять жизнь у чужого ребенка.
У Чикатило появилось алиби, а спешившие закрыть дело до Нового года сотрудники милиции бросились допрашивать ранее судимого за убийство девочки Александра Кравченко. Под давлением преступник признал себя виновным.
Андрей Чикатило внимательно наблюдал за ходом следствия, поэтому затаился, боясь поимки. Однако новость о приговоре Кравченко успокоила маньяка и заставила задуматься о поиске новых жертв. Для окружающих он оставался странноватым, но все же рядовым членом общества: устроился инженером в «Ростовнеруд», исполнял обязанности начальника отдела, появлялся на людях с семьей. В марте 1981-го Чикатило сорвался: встретив 17-летнюю студентку ПТУ, подрабатывавшую проституцией, он не смог заняться с ней сексом. Девушка начала насмехаться и обзывать спутника импотентом, за что поплатилась жизнью.
«Она начала меня трясти, мол, «машинка» у тебя не работает, стала смеяться. Меня это, конечно, выводило из себя — думаю, зачем меня позвали, пригласили, как человек я позорился... Начинал свою психику разряжать — кромсал все подряд не глядя», — признавался позднее маньяк.
С лета 1982-го грянула серия убийств детей от девяти до 16 лет. Чикатило поджидал их на остановках, в автобусах и электричках, заманивал на лесопосадку, обещая жвачку или сладости. Заканчивалось все страшно: мужчина издевался над жертвами, расчленял тела, иногда оставлял органы и съедал их, полагая, что это сделает его сильным. Вскоре у Андрея появился собственный почерк: он не только уродовал трупы, но и вырезал им глаза. По одной версии, вычитал где-то, что его изображение может запечатлеться на сетчатке, по другой — стыдился содеянного. В лесополосе постоянно находили трупы, паника среди населения росла. Милиционеры тщательно проверяли всех подозрительных лиц, и однажды в их числе оказался сам Чикатило, пристававший на Пригородном вокзале к детям. За мужчиной установили слежку, в итоге сотрудники правоохранительных органов увидели, как он безуспешно пытался знакомиться с девушками в транспорте, а ночь провел с проституткой на автовокзале. Там маньяка и задержали, в его портфеле обнаружили нож, веревку, мыло и вазелин, однако Андрей пояснил, что все предметы связаны с его работой снабженца. Анализ крови не совпал с группой спермы, оставшейся на одежде одной из жертв «ростовского потрошителя», так что убийцу отпустили. Как выяснилось позднее, экспертиза дала неверный результат, а подробных исследований проводить не стали.
После этого задержания он убил более 20 человек, переехал и сменил работу: стал инженером Новочеркасского электровозостроительного завода, а затем перевелся в ремонтный отдел Ростовского завода. И тут стартовала масштабная операция «Лесополоса», призванная раскрыть тяжкие преступления и собрать информацию по самым опасным криминальным элементам СССР. Психиатр Александр Бухановский составил довольно точным портрет «ростовского потрошителя», которого отныне называли еще и «Гражданин Икс»: искать стоило непримечательного мужчину, у которого есть работа, жена и дети.
СУД над потрошителем
Чикатило и на этот раз узнал о действиях милиции, а потому сам в качестве дружинника помогал искать «ростовского потрошителя». Сознавая масштабы операции, в 1986-м он не убивал, а в следующем году орудовал только за пределами области. Так как инженер ездил в командировки, жертвы появлялись в Домодедово, Запорожье, Ленинградской области и Иловайске.В 1990-м Чикатило убил восьмерых, последней в списке стала проститутка Светлана Коростик. Когда Андрей выходил из леса, возле железнодорожной платформы его остановил милиционер: вид мужчины показался сотруднику правоохранительных органов подозрительным. Однако оснований для ареста не было, так что сержант просто зафиксировал фамилию необычного «грибника» в отчете. Про него вспомнили спустя несколько дней, когда нашелся труп Светланы. Всплыла и информация о первом аресте Чикатило в середине 80-х. Тут же за ним установили наблюдение и вскоре задержали. Так как прямых улик не было, оставалось только надеяться, что преступник сам заговорит. Он молчал до тех пор, пока психиатр Бухановский не озвучил составленный им портрет убийцы: со всеми травмами, комплексами, проблемами с потенцией. В итоге Андрей разрыдался и признался в содеянном, подробно описав каждый эпизод расправы над жертвами.
Уголовное дело растянулось на 220 томов, Андрея Чикатило обвинили в 56 убийствах, а доказать смогли 53. И хотя адвокат настаивал, что Чикатило — больной человек, который нуждается в лечении, а сам преступник на заседаниях вел себя, как взбешенный сумасшедший, трижды судмедэксперты подтвердили вменяемость маньяка. Предположительно, Андрея приговорили к смертной казни, так как боялись, что после клиники он выйдет на свободу и продолжит убивать. Находясь в Новочеркасской тюрьме в камере смертников, Чикатило вел себя так, словно приехал сюда на каникулы, но скоро вернется домой: делал зарядку, с аппетитом ел, напевал. Он писал в редакции федеральных изданий жалобы на следствие, судью и советскую власть в целом, просил Бориса Ельцина сохранить ему жизнь, утверждал, что дело полностью сфабриковано. Кроме того, Андрей Чикатило заявил, что страдает шизофренией, мучается от бессонницы и головных болей.
Все оказалось бесполезным: 13 февраля 1994-го 57-летнему преступнику сказали, что завтра его повезут на новое медицинское обследование, но на самом деле доставили на расстрел. Самого страшного убийцу ХХ века похоронили в безымянной могиле, однако память о нем не угасла: помимо документальных картин были сняты фильмы «Гражданин Икс», «Эвиленко», «Номер 44». В прошлом месяце клипмейкер Ладо Кватания заявил о начале работы над лентой «Казнь», где в основе сюжета лежит история знаменитого маньяка.