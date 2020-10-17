Тату-мастер напугал фанатов оптической иллюзией, из-за которой в голове клиента появилась дыра

Тату-мастер Мэтт Персон из Юты, США, работает в одном из салонов города Сент-Джордж и специализируется на геометрических работах. Как и любой профессионал своего дела, Мэтт любит сложные и интересные проекты, и одним из таких стала татуировка на голове Райана.
Мужчину побрили налысо и на его голове набили широкие полосы, которые складывались в воронку, пишет Life.ru.
Вышло очень стильно, но поклонникам мастера пришлось взглянуть на фото попристальнее, потому что сперва глаза их обманули. Дело в том, что эти полосы вызвали ощущение, будто в голове Райана появилась дыра. Такая оптическая иллюзия сперва напугала фанатов Мэтта, а затем повеселила и восхитила. И хоть такой эффект появляется лишь при взгляде с определенного угла, интерес 66 тысяч подписчиков меньше не стал, пишет Lad Bible.
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Did a crazy thing on my friend Ryan today... We have a lot left to finish on his dome. What do you all think of a piece like this? Tag some friends that will lets us know what they think too... #tattoo #tattooartist #geometrictattoo #blackwork #blackworkerssubmission #equilattera #headtattoo #utah #utahtattoo #zion #ziontattoocompany