Тату-мастер напугал фанатов оптической иллюзией, из-за которой в голове клиента появилась дыра

Вышло очень стильно, но поклонникам мастера пришлось взглянуть на фото попристальнее, потому что сперва глаза их обманули. Дело в том, что эти полосы вызвали ощущение, будто в голове Райана появилась дыра. Такая оптическая иллюзия сперва напугала фанатов Мэтта, а затем повеселила и восхитила. И хоть такой эффект появляется лишь при взгляде с определенного угла, интерес 66 тысяч подписчиков меньше не стал, пишет Lad Bible.