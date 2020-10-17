Татьяна Буланова: на ее песни снимают TikTok, а хипстеры напевают хит «Не плачь»

Татьяна призналась журналистке, что у нее нет особого музыкального образования. То, что она изучала в музыкальной школе, она уже давно забыла. Да, она может напеть на слух, но ноты читать не умеет. В группу «Летний сад» Буланова попала случайно. Ее учитель встретил композитора Николая Тагрина, которого пригласил посмотреть учениц. Среди них была и Татьяна. Так и начался ее творческий путь. Кстати, уже после композитор стал ее первым мужем.

Гордеева заметила, что Буланова до сих пор востребована. Стоит спросить у хипстеров и миллениалов про хиты певицы – они без труда вспомнят слова. Удивительно, что ее песни знает молодое поколение, которое родилось гораздо позже пика популярности певицы. В TikTok на песни «Не плачь» и «Ясный мой свет» снимают смешные видео.

Удивительно, но большинство слов ее хитов были написаны мужчинами. Что касается слез на некоторых концертах, они были настоящими. Татьяна очень скучала по своему ребенку, а во время исполнения песни «Колыбельная» действительно плакала.

Журналистка спросила у Татьяны про сексуальную ориентацию в шоу-бизнесе. Почему до сих пор многие знаменитости скрывают свою гомосексуальность.

«Это можно понять... До недавнего времени за это сажали... Порицание... Есть очень много гомофобов», – объяснила Буланова.

Люди опасаются и беспокоятся. Конечно, внутри все это знают, но обычно это не обсуждается. Татьяна не стала отрицать такой факт, что если у артиста любовь с влиятельным человеком, то он поможет тебе продвинуться по карьерной лестнице.

Что касается политических концертов, то Татьяна Буланова признается, что она не понимает этих вещей и не хочет в этом участвовать. «Деньги деньгами, а совесть совестью», – отмечает она. Если говорить про песню о Беларуси, то ее приглашали спеть, но у певицы не было времени.

«У меня были какие-то сомнения...» – заметила она.

Напомним, Филипп Киркоров, Николай Басков, Александр Буйнов, Анита Цой, Диана Гурцкая и еще около 20 российских и белорусских артистов приняли участие в записи музыкального клипа, который назван цитатой президента Беларуси Александра Лукашенко «Любимую не отдают».

Буланова объяснила, что ежегодно поет на Дне военно-морского флота, потому что ее отец был подводником. Этот праздник она считает для себя святым. Когда ее отец уходил из жизни, то он слушал кассету с песнями Татьяны.

Артистка объяснила, что бывало, когда пела под фонограмму. Обычно это было в моменты, когда она болела. Организаторов она об этом предупреждала. Певица отмечает, что сейчас тенденция к тому, чтобы петь живьем. В 90-х было очень тяжело с аппаратурой в концертных залах, а фонограмма была спасением.

Буланова уверена, что если бы она не попала в коллектив «Летний сад», то она все равно бы занималась музыкой, к примеру, пела в мюзик-холле.