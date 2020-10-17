Полицейской захотелось попробовать что-нибудь новое, и в 58 лет она покоряет порноиндустрию

«Я очень хорошо справлялась со своей работой в полиции. Моей главной целью было помогать людям, и у меня было много обязанностей. Но спустя 17 лет я ушла, потому что это больше не приносило удовлетворения; я не была счастлива и нуждалась в переменах», - говорит Бьянка, пишет Life.ru.

Но находчивая канадка не опустила руки и придумала себе новое занятие. Бьянка была в отличной форме и решила зарабатывать с помощью внешности. Раньше блондинка занималась волейболом и тхэквондо, потом участвовала в соревнованиях по бодибилдингу. А теперь стала вебкам-моделью и порнозвездой, пишет Daily Star. «Когда вы относитесь к этому как к бизнесу, вы можете заработать довольно много», — отмечает она.