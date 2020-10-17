Финляндия избавляется от всех школьных предметов. А Эстонии слабо?

Однако местные власти не стремятся почивать на лаврах и решили устроить настоящую революцию в школьной системе, которая должна закончиться к 2020 году, пишет Lifter.com.ua.

Чиновники хотят отменить школьные предметы: теперь не будет уроков физики, математики, литературы, истории и географии.

Вместо отдельных предметов школьники будут изучать события и явления в междисциплинарном формате. Так, например, Вторая мировая война будет рассматриваться с точки зрения истории, географии и математики.

А при изучении курса «Работа в кафе» ученики получат комплексные знания об английском языке, экономике и коммуникативных навыках.

Такая система вводится для старшеклассников начиная с 16 лет. По задумке, ученик должен будет сам выбрать, какую тему или явление изучать, исходя из представлений об их необходимости для дальнейшей жизни.

Таким образом, подросткам не надо будет проходить полный курс физики или химиии и задаваться вечными вопросами: «А мне это надо?» и «Для чего я все это учу?».

Так, английскую литературу и физику уже отменили в ряде школ в Хельсинки. Вместо них детям преподают темы и события. Считается, что таким образом они получат комплексные знания об окружающем мире.

Например, в рамках изучения Евросоюза школьникам будут читать лекции по истории, политике, географии и иностранным языкам.