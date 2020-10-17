Что действительно защищает от заражения коронавирусом?

Презервативы: да или нет? В небольшом исследовании, проводившемся в китайском Ухане, ученые обнаружили частицы коронавирусы в сперме шести из 38 пациентов с COVID-19. По мнению китайских исследователей, если более крупные научные работы подтвердят заражающее свойство коронавирусом через сперму, возможно, презервативы могут стать способом предотвращения или сдерживания распространения нового вируса. В то же время Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не подтвердила, что коронавирус может передаваться через сперму или вагинальные выделения, пишет Medikforum.ru.

Питье воды. Можно услышать, что регулярное употребление воды может помочь защитить себя от коронавирусной инфекции. Но с медицинской точки зрения данное утверждение не имеет научной основы.

Маска. В действительности ношение масок не защищает от заражения коронавирусом в абсолютной мере, но это значительно снижает риски его передачи и распространения. Помимо использования масок необходимо также соблюдать другие профилактические меры.

Мытье рук. Частое и тщательное мытье рук – это действительно самая эффективная мера защиты от заражения коронавирусом. Мыть конечности нужно не менее 20 секунд, уделяя особое внимание ногтям, потому что там часто бывает много бактерий и вирусов.

Чеснок. Пряный овощ полезен и поддерживает иммунную систему. Но утверждать, что употребление чеснока снизит риск заражения коронавирусом или даже сделает вирус безвредным, просто неправильно.

Не трогать лицо руками. Человек может дотрагиваться до лица почти 300 раз за день, не замечая этого. Если коронавирус находится на руках, он легко может передаваться на слизистые оболочки глаз, носа или рта, что облегчает заражение.

Тропический климат. То, что он защищает от заражения коронавирусом – не более чем слухи.

Вентиляция. Вирусы легче размножаются в закрытых помещениях, а их проветривание действительно защищает от заражения ковидом. Нужно периодически широко открывать форточки или окна для проникновения свежего воздуха – он помогает увлажнять слизистые оболочки рта, горла и носа, что усиливает сопротивляемость организма патогенам.

Горячая ванна. Это не помогает! По данным ВОЗ, купание не может защитить от заболевания, вызванного коронавирусом.

Одноразовые носовые платки. Их использование является разумной мерой защиты. Главное – утилизировать сразу после использования.

Прививки. Известно, что вакцинация против гриппа или пневмококков может защитить от сопутствующих заболеваний COVID-19.

Правильная гигиена. Закрывая рот и нос при чихании и кашле, мы ограничиваем скорость распространения коронавируса. Нужно делать это, используя салфетку или сгиб руки.

Алкоголь и хлор. Распыление спирта или хлора может способствовать защите от коронавируса, убивать его возбудителей на поверхности. Но те, кто распыляет их на свое тело, рискуют нанести вред здоровью – контакт с этими веществами может уничтожать полезные бактерии, в том числе обеспечивающие организму иммунитет.