Известный музыкант развелся с женой и установил за ней слежку

По заверениям артистки, супруг постоянно изменял, а после того, как она все же решила от него уйти, начал пакостить. Вокалистка призналась, что кто-то поменял замки в дверях студии, где она давала частные уроки. Также Евгения нашла свою кошку без признаков жизни, в смерти животного исполнительница заподозрила бывшего возлюбленного, пишет Dni.ru.

Несмотря на опасения, бракоразводный процесс прошел без осложнений. По словам адвоката Евгении Дидюли, Валерий просто не явился на заседание, прислав своего юриста. Вторая сторона не просила времени для примирения и ходатайств. Как отметила правозащитница, это было приятно, потому что ее подопечная ожидала от супруга подвоха.

Впрочем, ранее в соцсетях девушка рассказала, что после развода не получит ничего из совместно нажитого имущества. Дело в том, что перед свадьбой пара подписала брачный договор. По словам Евгении, Валерий Дидюля привез ее куда-то глубоко беременную, в полубессознательном состоянии и попросил поставить подпись. Девушка отметила, что сделала это по большой любви.