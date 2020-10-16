Молодняк против старичков: Тимати и Крид сняли в новом клипе Джигана, Гуфа, Моргенштерна

В видео, которое уже претендует на звание хита, снялись также Джиган, рэпер ST, Моргенштерн, Слава Марлоу и Гуф, который в последнее время заметно прибавил в весе. Судя по клипу, Тимати и Криду удалось забыть о разногласиях, которые возникли у них еще в прошлом году после ухода Егора из Black Star. Сейчас артисты с юмором относятся к былому противостоянию и часто подкалывают друг друга публично.

«Имея большой опыт работы с артистами, я понимаю, что это дело неблагодарное. Ты в итоге всегда будешь виноватым, а артист окажется красавчиком. Что бы ты ни делал, сколько бы денег в него ни вложил, все равно на тебя будут смотреть как на узурпатора, поливать грязью и считать, что успех пришел к артисту просто потому, что он такой замечательный», – откровенничал как-то 37-летний Тимати.

А недавно Тимур сам покинул лейбл Black Star, который лично создавал более 15 лет назад. На этом рэпер не остановился и стал новым героем восьмого сезона шоу «Холостяк» на ТНТ, которое по традиции выйдет на экраны весной.