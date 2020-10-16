ВИДЕО ⟩ Знаменитый Американский музей естественной истории устраивает в Таллинне фантастическую выставку о тайнах глубин океана!

Погрузитесь в сапфировые глубины! Интерактивная выставка Американского музея естественной истории «Неизвестный океан» приглашает отправиться в увлекательное путешествие в загадочную и чарующую вселенную Мирового океана. Приходите посмотреть на удивительных морских существ, современную исследовательскую технику и ученых, которые стоят за новыми и удивительными открытиями.

По словам директора Летной гавани Урмаса Дресена выставка будет интересна как взрослым, так и детям. Лучше всего приходить взрослым вместе с детьми.

Для русскоязычных и финских посетителей также предусмотрены каталоги с информацией обо всех экспонатах на их языках.

Выставка разделена на две части: первая часть - темно-синяя - рассказывает о мировом океане, а вторая - светло-зеленая - о Балтийском море и его роли в мировом океане.

Новая выставка «Неизвестный океан» пройдет в период с 17.10.2020 по 25.04.2021, а ее вторая часть «Балтийское море в Мировом море» с 17.10.2020 по 30.06.2021.

Мировой океан покрывает большую часть земной поверхности, но исследована лишь его небольшая область. Благодаря новым технологиям наши ученые делают все больше и больше удивительных открытий об этом загадочном мире. Выставка, составлена Американским музеем естественной истории, представляет собой убедительный обзор текущего состояния мировых морских исследований, знакомит с новейшими технологиями, прекрасной морской природой и учеными, стоящими за захватывающими открытиями.

Путешествие начинается с волн, сотрясающих знакомый всем нам пляж, и достигает самых глубоких и неизвестных слоев воды. При этом мы сталкиваемся с разнообразными морскими обитателями, от крошечного планктона до самых крупных: гигантских кальмаров, синих китов и гигантских птиц-носорогов.

Глубины Мирового океана до сих пор очень мало исследованы, и многое еще предстоит открыть. На выставке были реконструированы некоторые захватывающие участки морского дна, а интерактивная концепция выставки «из рук в руки» позволит вам, например, самостоятельно сформировать морское дно с помощью песка.

Изучение Мирового океана сможет помочь преодолеть экологические проблемы, которые могут разрушить наши океаны. Мы будем знать, в чем заключаются самые большие угрозы и какие шаги необходимо предпринять для улучшения ситуации.

Все эти новые знания стали возможны благодаря исследователям, со многими из которых мы встретитесь на выставке. Мы также узнали об используемых ими инновационных технологиях, таких как устройства для отслеживания поведения синих китов или мягкие роботизированные руки для ловли глубоководной рыбы.

Организатор выставки: Американский музей естественной истории.

Балтийское море в Мировом море

Балтийское море составляет всего 0,1% мирового океана, но в его холодных и темных течениях работают сотни ученых. Это делает наше домашнее море одним из самых изученных водоемов в мире.