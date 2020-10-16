Алексей Чумаков о скандале с Первым каналом: «Они воспринимают меня как предателя»

Алексей Чумаков рассказал, что когда-то он работал с Первым каналом. У него был контракт не с продакшн-группой, а в документе стояла подпись самого Константина Эрнста.

После участия в шоу «Один в один!» Чумакову позвонил Константин Львович Эрнст, чтобы пригласить его на встречу и вместе что-то придумать. Напомним, что Алексей Чумаков в 2013 году стал победителем шоу «Один в один!» на Первом канале.

Но дело в том, что еще до договора с Эрнстом его друг Тимур Вайнштейн пригласил его во второй сезон шоу «Один в один!» в качестве члена жюри. Тогда Чумаков как раз был еще связан контрактом с Первым каналом. Согласно договору, ему запрещалось вести какие-либо другие передачи на других телеканалах. На съемку в рекламе, кино или участие в жюри это не распространялось. Тем временем на Первом канале вышло юмористическое шоу «Успеть до полуночи», которое Чумаков вел с Тимуром Родригезом.

Когда было принято решение запускать второй сезон «Один в один!», программа была уже не на Первом канале, а на «России-1». Чумакову позвонил Юрий Аксюта, чтобы переговорить с ним о всей серьезности ситуации, и рассказал, что на Первом канале выйдет похожая программа «Точь-в-точь». Ему предоставили возможность выбирать.

«Я не нарушил ни один пункт договора», – объяснил Алексей.

Он дождался, когда закончился его договор, и ушел. Однако выбор Алексея в пользу шоу «Один в один!» не обошелся без последствий. По словам певца, его вырезали везде, где только могли. Вплоть до того, что он был в жюри КВН и показывали только его руку с оценкой. Певца вырезали даже из архивных передач Первого канала.

«Я их очень сильно обидел. Это очень личная история», – заметил Чумаков.

Певец прекрасно понимает, что произошло.

«Они воспринимают меня как предателя», – сказал он Жигаловой.

Алексей отмечает, что это сделал не лично Эрнст. Певец уверен, что гендиректор даже не помнит, как он выглядит. Но наверняка это сделали приближенные к Константину Львовичу люди. Кроме того, он уверен, что Юрий Аксюта на него сильно обиделся. Сейчас он даже и не знает, что можно сделать, чтобы как-то улучшить ситуацию.

«Нужно повышать свой статус до такой степени, чтобы ты стал им необходим», – заметил Чумаков.

В качестве примера он привел Максима Галкина, который ушел с Первого канала на «Россию-1», но вернулся спустя 8 лет.

Тем не менее артист не считает, что у него спад популярности, потому что как таковой популярности у него никогда и не было.

«У меня не было ни одной песни, которая звучала бы из каждого утюга», – заметил он.