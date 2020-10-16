«Не пью очень давно»: Марина Хлебникова рассказала, что с ней случилось на самом деле

Артистка искренне не понимает, зачем ее пытаются уличить в том, чего нет. По словам Хлебниковой, это делается ради просмотров и привлечения аудитории. «Также меня веселят телеканалы, которые оборвали трубку моей пресс-службе с просьбой дать комментарии по этому вопросу... Все друг у друга просто копируют эти вбросы, в которые все почему-то верят», - недоумевает вокалистка.

Стоит отметить, что год назад только ленивый не говорил о том, что певица Марина Хлебникова сильно изменилась и у нее возникли проблемы с алкоголем. В окружении звезды говорили, что артистка похудела до 41 килограмма и постарела, ей необходима помощь специалистов. Звезда 90-х отмечала, что находится не в лучшей форме, так как до сих пор не может оправиться от смерти первого мужа Антона Логинова. Мужчины не стало в октябре 2018 года. Женщина выхаживала его после инсульта. Горе настолько подкосило Хлебникову, что за несколько месяцев она похудела на восемь килограммов. Она также сообщила о неизлечимом недуге. «Болезнь моя никуда не делась. Я не знаю, сколько мне еще осталось. Да неважно, сколько, важно - как», - не теряет оптимизма звезда.