«Не пью очень давно»: Марина Хлебникова рассказала, что с ней случилось на самом деле

Марина Хлебникова много лет борется с неизлечимой болезнью. Несколько дней назад появились слухи о том, что 54-летняя певица попала в больницу и находится чуть ли не в критическом состоянии. Такие заявления поклонники звезды 90-х сделали после того, как заметили внезапную пропажу артистки из соцсетей. В итоге исполнительница хита «Чашка кофею» впервые за долгое время обратилась к публике, расставив все точки над i.
«Я никогда не обманывала своих слушателей. И сейчас делать этого не собираюсь. На протяжении долгого периода (два-три года) я отмалчивалась, но сейчас скажу всего лишь один раз, но так, чтобы на всю страну», - начала свою исповедь Марина Хлебникова.
Она заверила, что никуда не пропала и не находится в больнице. «Не пью (уже очень давно) и ничего близко похожего!», - написала 54-летняя певица в блоге.
Я никогда не обманывала своих слушателей. И сейчас делать этого не собираюсь. На протяжении долгого периода (2-3 года) я отмалчивалась , но сейчас скажу всего лишь один раз, но так чтобы на всю страну; друзья, я никуда НЕ пропала, НЕ лежу ни в какой клинике 😂, НЕ пью (уже очень давно) и ничего близко похожего! Мы с друзьями целую неделю смеёмся над тем как журналисты и разного рода блоггеры (которые известны только тем что известны) пытаются (зачем то) уличить меня в том чего нет, ради просмотров и привлечения аудитории к своим интернет-«журналам» и блогам (замечу,что действительно серьёзные издания никогда не позволяют себе публиковать не проверенную информацию, поэтому выводы о этих изданиях делайте сами). Так же, меня веселят телеканалы, которые оборвали трубку моей пресс-службе с просьбой дать комментарии по этому вопросу. Вы просто возможно не знаете, но такая история повторяется с периодичностью раз в пол-года, и каждый раз нам смешно 😂, потому что все друг у друга просто копируют эти вбросы, в которые все почему-то верят. Итог моей речи таков ; друзья мои, дорогие мои, я призываю вас думать своей головой, а не читать те чёрные истории, которые преподносят средства массовой информации. Вся самая актуальная информация обо мне тут, в инстаграме, или в моих официальных страницах в других социальных сетях, и свежее вы ничего нигде не найдёте, только слухи и сплетни людей, которые хотят получить дешёвую рекламу для личных целей. Куда пропала Хлебникова? Хлебникова занимается своей главной задачей - живёт свою жизнь в своей прекрасной семье, со своими друзьями (НЕ любовниками 😂, друзьями), и конечно занимается любимой работой - пишет и записывает новые песни (которых скоро будет очень много)! Продолжение в комментариях 👇
Артистка искренне не понимает, зачем ее пытаются уличить в том, чего нет. По словам Хлебниковой, это делается ради просмотров и привлечения аудитории. «Также меня веселят телеканалы, которые оборвали трубку моей пресс-службе с просьбой дать комментарии по этому вопросу... Все друг у друга просто копируют эти вбросы, в которые все почему-то верят», - недоумевает вокалистка.
Она призвала поклонников не верить грязным слухам и сплетням. «Куда пропала Хлебникова? Хлебникова занимается своей главнои задачей - живет свою жизнь в своей прекрасной семье, со своими друзьями (не любовниками, друзьями) и, конечно занимается любимой работой - пишет и записывает новые песни, которых скоро будет очень много!», - пообещала знаменитость.
Она также надеется, что своим откровенным заявлением о своем состоянии остановит желтый вброс. «Надеюсь, нашими совместными силами мы прекратим все это!», - резюмировала Марина.
Стоит отметить, что год назад только ленивый не говорил о том, что певица Марина Хлебникова сильно изменилась и у нее возникли проблемы с алкоголем. В окружении звезды говорили, что артистка похудела до 41 килограмма и постарела, ей необходима помощь специалистов. Звезда 90-х отмечала, что находится не в лучшей форме, так как до сих пор не может оправиться от смерти первого мужа Антона Логинова. Мужчины не стало в октябре 2018 года. Женщина выхаживала его после инсульта. Горе настолько подкосило Хлебникову, что за несколько месяцев она похудела на восемь килограммов. Она также сообщила о неизлечимом недуге. «Болезнь моя никуда не делась. Я не знаю, сколько мне еще осталось. Да неважно, сколько, важно - как», - не теряет оптимизма звезда.