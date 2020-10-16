Мрачная кукла и психопат с открытками: пять новых триллеров чтобы пощекотать нервы

"Убийства по открыткам"

В разных странах Европы происходят особо жестокие убийства с одинаковым почерком. Одной из жертв таинственного психопата становится дочь опытного полицейского из Нью-Йорка Джейкоба Кэнона. Приехав на место трагедии в Лондон, Джейкоб убеждается, что гибель его дочери связана с целой серией похожих преступлений.

Убийца преследует молодых влюбленных и уродует тела, оставляя таким образом какие-то послания. Еще одна подсказка, которую он дает следствию, – памятные открытки из тех городов, где скоро произойдет новая расправа. Объединившись с молодой журналисткой из Швеции, Джейкоб пытается найти маньяка-психопата, который оказывается извращенным ценителем искусства.

"Кукла 2: Брамс"

Молодая семья Лиза, Джозеф и их сынишка Джуди переезжают в особняк Хилшеров, не подозревая о его мрачной истории. Джуди, не разговаривающий после нападения на него, раскапывает фарфоровую куклу Брамса. Кукла пугает родителей, но благодаря ей мальчик начинает говорить. Если бы они знали, какова цена этому.

"Гретель и Гензель"

Картина Осгуда Перкинса "Гретель и Гензель" – это оригинальное переосмысление классической сказки от одного из самых талантливых хоррормейкеров современности. Гретель вместе с младшим братом Гензелем оказываются на улице и вынуждены искать себе пропитание. Прогулка по темному лесу оборачивается для них схваткой с настоящим злом.

"Убийство Николь Браун Симпсон"

12 июня 1994 года 35-летняя модель Николь Браун Симпсон и ее 25-летний друг Рональд Гольдман были убиты. До сих порт убийца не был найден. Основанный на реальной истории фильм представляет альтернативный вариант убийства Николь. В картине главным подозреваемым становится не ее бывший муж, известный футболист О. Джей Симпсон, а серийный маньяк Глен Роджерс по прозвищу Казанова.

"Превращение"