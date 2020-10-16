Пт, 16.10.2020
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«Да, я алкоголик»: Дмитрий Хрусталев сделал признание

Дмитрий Хрусталев

ФОТО: Instagram

Телеведущий Дмитрий Хрусталев в шоу Ирины Шихман «А поговорить?» заявил, что осознал свою алкогольную зависимость и избавился от нее.

По словам комика, последней каплей для него стало то, что в Иркутске из-за невменяемого состояния он не смог провести концерт. «Первое, главное это понять: ты алкоголик. Да, я алкоголик. Это не моя вина, это моя беда», - рассказал он.

Хрусталев отметил, что однажды он просто понял, что алкоголь мешает его личной жизни, работе, общению. Причиной пагубной любви к спиртному ведущий назвал наследственность, генетику и подчеркнул, что после того, как завязал с алкоголем, стал по-другому думать, жить и чувствовать.

Дмитрий Хрусталев является соведущим Ивана Урганта в программе «Вечерний Ургант» на «Первом канале», пишет «Рамблер».

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