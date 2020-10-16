Королева написала пост о предательстве после измены Тарзана и всколыхнула Сеть

Ситуацию с изменой стриптизера Тарзана жене Наташе Королевой обсуждают в СМИ до сих пор. Напомним, Сергей Глушко пригласил домой в отсутствие супруги женщин, а после певица заявила, что пропали ее драгоценности и деньги.

Артистка подала заявление в полицию. Любовница стриптизера Анастасия Шульженко рассказал, что она якобы беременна, однако позднее выяснилось, что это не так.

Наташа Королева дала интервью Ксении Собчак, где рассказала о своей семье. В свою очередь, любовница ее мужа выступила на телеканале «Россия».

Наташа Королева после этой передачи, которую вел Андрей Малахов, опубликовала пост в Instagram о предательстве. Она привела слова Высоцкого о выстрелах в спину, дополнив, что надо бояться не врагов, а друзей, которые предают.