Супермодель Белла Хадид показала ягодицы в ярко-желтых стрингах

Супермодель Белла Хадид, признанная самой красивой женщиной в мире, отметила свое 24-летие. День рождения модель отпраздновала на островах Теркс и Кайкос. Она поделилась с поклонниками дерзкими снимками, сделанными в эти выходные, пишет Экспресс газета.
Так, на одном из них брюнетка покрасовалась в открытом бикини. Она без стеснения продемонстрировала пышные ягодицы в ярко-желтых стрингах.
— написала Белла.
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Хадид действительно уже в начале неделе снова приступила к своим трудовым будням. В четверг она показала в stories, как собирается на съемку и как ей укладывают волосы перед фотосессией.
Но фолловеры похвалили красотку не за трудолюбие. Всех восхитила смелость Беллы и ее соблазнительная фигура. «Просто бомба!», «У меня нет слов», «Ты действительно самая красивая», — пишут девушке комментаторы.
Многие гадают: что сейчас происходит в личной жизни у супермодели? Совсем недавно в прессе появились слухи о том, что Хадид тайно встречается с 21-летним внуком Джека Николсона, Дюком. Молодых людей уже несколько раз видели вместе, начиная с конца сентября.