Супермодель Белла Хадид показала ягодицы в ярко-желтых стрингах

Так, на одном из них брюнетка покрасовалась в открытом бикини. Она без стеснения продемонстрировала пышные ягодицы в ярко-желтых стрингах.

Воспоминания... все прошло, я вернулась к работе, не волнуйтесь,

— написала Белла.

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Хадид действительно уже в начале неделе снова приступила к своим трудовым будням. В четверг она показала в stories, как собирается на съемку и как ей укладывают волосы перед фотосессией.

Но фолловеры похвалили красотку не за трудолюбие. Всех восхитила смелость Беллы и ее соблазнительная фигура. «Просто бомба!», «У меня нет слов», «Ты действительно самая красивая», — пишут девушке комментаторы.