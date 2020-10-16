ГОРЯЧА, ЧЕРТОВКА! ⟩ Диана Хапрова в кружевном боди снова сводит с ума всю Эстонию!

Диана Хапрова, модель из Эстонии, любит радовать подписчиков своего Instagram горячими снимками. Этот раз не стал исключением.
Красотка опубликовала два фото, на которых позирует в сексуальном белье, а в подписи к снимкам она отметила, что давно не публиковала снимков и очень соскучилась по своим подписчикам.
Портал Limon.ee связался с Дианой, чтобы узнать, как она переживает трудные времена.
Скажу сразу, кризис, конечно, коснулся и меня, но я не сдаюсь. Недавно ездила на съёмки в Латвию, снимаюсь в Эстонии. Поставила показ в качестве хореографа в Yakobson model studio, где приняли участие как дети, так и взрослые. Моя дочь тоже там участвовала. Очень волновалась, но справилась. Впереди новые проекты, не смотря на все трудности.
В личной жизни все отлично, есть любимый мужчина, который поддерживает во всем и помогает. Только вперед,
- рассказала Диана порталу Limon.ee
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