ГОРЯЧА, ЧЕРТОВКА! ⟩ Диана Хапрова в кружевном боди снова сводит с ума всю Эстонию!

Скажу сразу, кризис, конечно, коснулся и меня, но я не сдаюсь. Недавно ездила на съёмки в Латвию, снимаюсь в Эстонии. Поставила показ в качестве хореографа в Yakobson model studio, где приняли участие как дети, так и взрослые. Моя дочь тоже там участвовала. Очень волновалась, но справилась. Впереди новые проекты, не смотря на все трудности.

В личной жизни все отлично, есть любимый мужчина, который поддерживает во всем и помогает. Только вперед,