Уволенный гитарист AC / DC умер

Мэттерс присоединился к группе в 1975 году после выпуска их альбома High Voltage.

Он заменил первоначального басиста Ларри Ван Кридта, но был уволен покойным вокалистом Бон Скоттом всего через несколько недель.

Мэттерс ушел из музыки после недолгой работы с легендарными австралийскими рокерами, и его быстро заменил Марк Эванс.

О смерти Мэттерса объявил в Facebook его друг Род Уэскомб, который сказал, что музыкант в последние годы прожил «затворническую жизнь» и что его рок-н-ролльный образ жизни привел к ухудшению здоровья в пожилом возрасте.

«Шокирован и грустен, узнав о кончине Пола Мэттерса», - написал он.

«Я впервые встретил Пола в 1973 году, когда он играл на бас-гитаре в "Армагеддоне" на концерте в Гамильтоне, Ньюкасл, штат Нью-Йорк.

«Когда я жил в Торонто, он поздно приходил в гости, чтобы повеселиться. Он любил вечеринки», - делится друг.

Мэттерс дал только одно интервью после ухода из AC / DC на 2017 год.

Рассказывая о том, как его уволили, Мэттерс сказал: «Бон вышел из кузова грузовика и сказал мне, что я не вернусь с ними в Мельбурн».

«Мы были в Сиднее, давая концерт для школьников. Так что в тот день я не играл. Я просто обернулся и не сказал ему ни слова. Я повернулся и вышел».