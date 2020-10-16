Пт, 16.10.2020
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Оказались в трудной ситуации? Таллиннский психолог Артем Ушничков вновь объявляет о 10 бесплатных консультациях

Психолог, снимок иллюстративный

ФОТО: Shutterstock

В рамках социального проекта дипломированный психолог-психотерапевт Артем Ушничков предлагает в октябре-ноябре бесплатные психологические консультации (онлайн, индивидуально). На данный момент доступно только 10 бесплатных мест. 

Возможные направления работы:

- Повышение психологического качества жизни (сферы: работа, взаимоотношения, любовь, здоровье, материальные блага);

- Решение проблем по темам: «Мне плохо», «У меня не получается», «Меня достало/достали!», «Я не понимаю или не верю», «Я какой-то не такой (-ая)»;

- Устранение страхов и тревог, депрессивных состояний, стрессов;

- Формулирование жизненных целей, нахождение решений, достижение желаемого;

- Прояснение и решение проблем во взаимоотношениях (на работе, в бизнесе, в семье);

- Обретение любви, построение счастливой семейной жизни.

Отзывы клиентов доступны на сайте: https://ushnichkov.com/

Условия записи на прием:

- Напишите письмо на электронную почту: info@ushnichkov.com. Укажите, что обращаетесь в рамках социального проекта!

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