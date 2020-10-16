Откровенное фото российской стюардессы впечатлило иностранцев

Не только у знаменитостей есть поклонники в разных странах мира. Стюардесса российской авиакомпании привлекла внимание иностранных пользователей Instagram, опубликовав фото в откровенном наряде. Девушка запечатлела себя в облегающем фигуру красном топе с глубоким декольте, сделав цветовые акценты на губах и ногтях с помощью алой помады и лака в тон, пишет Пятый канал.