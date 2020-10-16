Пт, 16.10.2020
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Откровенное фото российской стюардессы впечатлило иностранцев

Стюардесса. Иллюстративное фото

ФОТО: Shutterstock

Не только у знаменитостей есть поклонники в разных странах мира. Стюардесса российской авиакомпании привлекла внимание иностранных пользователей Instagram, опубликовав фото в откровенном наряде. Девушка запечатлела себя в облегающем фигуру красном топе с глубоким декольте, сделав цветовые акценты на губах и ногтях с помощью алой помады и лака в тон, пишет Пятый канал.

Под снимком сразу появились комплементарные комментарии. Причем, на английском и французском языках.

«Такая горячая»

«Милый наряд»

«Роковая женщина»

«Как симпатично»

«Восхитительная!» — писали иностранцы.

Зато вот русскоязычных фанатов у барышни особо не наблюдалось.

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