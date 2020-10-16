Пт, 16.10.2020
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«Мы с мамой сделаем все»: Тимати и Решетова воссоединились на семейной фотосессии с сыном

Тимати

ФОТО: Instagram

Тимур Юнусов поспешил поздравить сына Ратмира с днем рождения. Малышу 16 октября исполняется один год, и по этому случаю рэпер и его бывшая возлюбленная, модель Анастасия Решетова, воссоединились на семейной фотосессии, пишет Телепрограмма.

Сегодня твой первый год!! А впереди еще целая жизнь!!! И мы с мамой сделаем все возможное, чтобы она получилась интересной, счастливой и насыщенной!!

— обещает Тимати.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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На снимках Решетова сменила несколько образов, а малыш Ратмир наряжен в стильный бархатный костюмчик с бабочкой как настоящий джентльмен.

Напомним, что в сентябре Анастасия Решетова объявила поклонникам, что их с Тимати отношения закончились. Спустя пять лет гражданского брака, пара решила расстаться, но что именно послужило причиной разрыва — фанаты гадают до сих пор. Вскоре после этого рэпер стал героем нового реалити-шоу «Холостяк».

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