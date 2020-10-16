Любимый радует: Татьяна Буланова рассказала о новом избраннике

В личной жизни Тани Булановой произошли радостные перемены. Певица встретила новую любовь.

После развода с футболистом Владом Радимовым Буланова долго была одна. Певица признавалась, что мечтает встретить новую любовь. «Должно быть притяжение какое-то, – говорила певица. – Наверное, просто нужно, чтобы это был твой человек. Когда ты его встретишь, обязательно поймешь».

И вот на днях стало известно: притяжение у певицы возникло. Сама Татьяна уже не скрывает, что счастлива в новых отношениях.

«У меня есть возлюбленный, мы уже живем вместе, – рассказала артистка. – Он не из шоубизнеса. Работает совершенно в другой области. Мы год вместе, всю самоизоляцию провели вдвоем. Нам очень комфортно – ни разу не поругались».

Впрочем, несмотря на идиллию в отношениях, регистрировать их официально певица не торопится. «Играть свадьбу я не планирую, а что он думает на этот счет, не знаю, – смеется звезда. – Предложение руки и сердца пока не делал!»

Буланова не скрывает: ее выбор одобрили дети. Младший сын Никита, который живет с артисткой, быстро нашел общий язык с новым возлюбленным мамы. «Сейчас в моей жизни все нормально, – говорит артистка. – Дети радуют, любимый тоже. Работа есть в достаточной мере. От концертов не отказываюсь, выступаю. Вы знаете, у меня и до пандемии бывали похуже времена.