Диетологи назвали шесть продуктов, которые нельзя потреблять при головной боли

Диетологи перечислили шесть продуктов питания, которые могут ухудшить состание пациентов с эпизодической мигренью, об этом сообщает испанское издание La Vanguardia.

Специалисты Сандра Бакера и Альваро Санчес уверяют, что при частых недомоганиях подобного рода необходимо установить их причину и обратиться к врачу, а также изменить диету и привычки.

Так, из рациона питания следует исключить продукты, в которых содержится большое количество гистамина, оказывающего сосудорасширяющий эффект. Это разные виды голубых сыров, цитрусовые, авокадо, красное вино и колбасные изделия.

Кроме того, головную боль может вызывать и кофе. При этом недомогания случаются как при употреблении более трех порций этого напитка в сутки, так и при резком сокращении кофеина.