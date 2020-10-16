Вдова Михаила Кокшенова обвинила его любовниц в краже наследства

Скончавшийся в июне этого года народный артист РФ Михаил Кокшенов оставил после себя солидное наследство. Его вдова Алла Шавырина заявила, что деньги пропали со счетов, не оказалось у актера и дорогой недвижимости.

Актер Михаил Кокшенов славился своей бурной личной жизнью. В 1986 году первенца ему родила стюардесса Нина Вокрош. Вскоре он встретил художницу Аллу Шавырину, которая спустя два года родила ему дочь – Марию. Вместе они пробыли несколько лет, а после расстались. Кокшенов общался только с дочкой, выяснилижурналисты.

В 90-е годы Кокшенов познакомился со второй женой Еленой, а в 72 года ушел от нее к гендиректору фирмы Наталье Лепехиной. При ней он пережил инсульт, от которого не поправился.

Как пишет «Комсомольская правда», на похороны актера пришли Елена и Наталья, его дочери. А после началась дележка наследства. В дело вступила Алла Шавырина, которая родила ему дочь Машу. Она заявляет, что только они могут претендовать на наследство, т.к. остальные отношения не были официально оформлены.

По ее словам, все остальные женщины не могут претендовать на наследство. При этом со счетов актера пропали все средства, а также не осталось его квартир в центральных районах Москвы. Были активы у Кокшенова и за границей.